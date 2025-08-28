Digitālais tēmēklis uz bises vai pneimatiskā ieroča? Nē, es neko neesmu sajaucis! Tā ir pavisam reāla iespēja, turklāt šāda tēmēkļa izmantošana ir ļoti ērta gan medībās, gan arī treniņšaušanā. Tieši šādu tēmēkli žurnālam Medības piedāvāja izmēģināt SIA "Ieroči" – Hikmicro Alpex 4K Lite.

Kā pastāstīja veikala pārstāvis Dāvis Zaube, kāds viņa draugs šādu tēmēkli uzmontējis uz bises un veiksmīgi ar to medī mežacūkas. Draugam vēl neesot iespējas medīt ar vītņstobra ieroci, taču ar bisi un piemērotu munīciju viss ir iespējams – arī naktī un gaides medībās, ja uz bises ir šāds lielisks tēmēklis. Protams, jāizvēlas gludstobra ieroča lodei atbilstošs šāviena attālums. Tēmēklis ir ļoti kompakts un lieliski iztur bises radīto atsitienu. Savukārt mans uzdevums – izmēģināt tēmēkli uz pneimatiskās šautenes.

