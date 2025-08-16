Starp gleznainajiem Vidzemes pauguriem, kur savus ūdeņus pretī Gaujai veļ Abuls, kur lielākos un mazākos purviņos un meža biezokņos mīt ne tikai aļņi, bet arī vilki un lāči, medī mednieku kluba Trikāta mednieki. Kviešu lauku ieskautā teju simt gadus vecā vidzemnieku sētā viņi iekārtojuši savu mednieku māju, ko pašlaik remontē, lai senā ēka kalpotu vēl vismaz gadsimtu.

Vaicāts, kā Trikātā aizsākusies medniecība, kluba vadītājs Jānis Švēde teic, ka māja, kurā šobrīd saimnieko mednieki, tās īpašniekiem tika iedota Ulmaņa agrārās reformas gaitā. “Trikātā savulaik bijuši divi mednieku kolektīvi. Katrs saimniekojis savā Abula krastā. Vieni mednieki medījuši uz Vāles pusi, otri – uz Strenču pusi. Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, apvienojoties kolhoziem, apvienojušies arī abi klubi, izveidojot vienu mednieku biedrību, kas apsaimnieko vairāk nekā desmit tūkstošus hektāru lielas medību platības. Šobrīd klubā ir 30 mednieki. Ilgus gadus biedrību vadīja Ilmārs Voitčonoks. “Jau gadu vadības groži ir nodoti man,” atklāj Jānis Švēde.

Padomju laikos mednieku biedrībai bija uzcelta mednieku māja, taču, mainoties laikiem, tā nonāca privātās rokās. Māja, kurā saimnieko mednieki pašlaik, piederēja vienam kluba medniekam, kurš nu jau medī citos medību laukos. 2016. gadā bija iespēja māju iegādāties.

+12 foto
Gandrīz neticami, ka mājai jau ir vairāk nekā simt gadu.
Ciemos mednieku klubā "Trikāta"
Gandrīz neticami, ka mājai jau ir vairāk nekā simt gadu.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonomentu!
Gandrīz neticami, ka mājai jau ir vairāk nekā simt gadu.
1 / 2
Foto: Indulis Burka / Latvijas Mediji

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē