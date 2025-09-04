Vasara beidzās pat nesākusies. Šogad visur, kur satiekas cilvēki, sarunas aiziet vienā un tajā pašā virzienā – par nenormālajiem, dīvainajiem un depresīvajiem laika apstākļiem. Katru dienu cerējām, ka nu jau laiks kļūs labāks, tomēr viss beidzās ar pārplūdušiem dārziem un laukiem, kuros drīzāk var peldēt, nevis ražu vākt.
Tagad klāt ir septembris – gaidītākais mēnesis daudziem. Tiem, kas dodas uz pīļu medībām, tiem, kas gaida briežu bauri vai aļņu sezonas sākumu. Vīri jau stāsta, ka buļļi augusta beigās kā parasti esot sākuši rūkt. Bet, kāds būs šis bauris, ir grūti paredzēt – šādi netipiski laika apstākļi noteikti kaut kā ietekmēs procesus. Protams, bauris būs, bet, kā tieši tas izpaudīsies, to šobrīd pateikt nevar.
Rudens šoreiz būs arī darba pilns. Priekšā diskusijas par grozījumiem Medību likumā, kā arī Ieroču aprites likumā. Latvijas Mednieku savienība, Latvijas Mednieku asociācija un Latvijas Ieroču tirgotāju asociācija ir iesniegušas vairākus svarīgus priekšlikumus – tie attiecas gan uz ieroču iegādes atvieglošanu, gan citiem medniekiem būtiskiem jautājumiem. Tomēr, kā tas vienmēr notiek, līdz ar nopietniem un saprātīgiem ierosinājumiem parādās arī dažādi brīnumi – dīvaini un nesaprotami priekšlikumi, kas raisa vairāk jautājumu nekā atbilžu.
Ar likumiem nekad nav vienkārši – tos atverot, vienmēr jārēķinās, ka līdzās labajam var parādīties arī visādi pārsteigumi. Tāpēc rudens būs diskusiju un darba pilns. Bet pagaidām – baudām bauri.
Un vēl viens svarīgs atgādinājums. Mēs to esam teikuši jau reizes trīssimt, bet atkārtošana nenāk par ļaunu: tas, kā mēs, mednieki, rīkojamies, atstāj iespaidu uz visu kopienu. Tas ietekmē sabiedrības priekšstatu, tas atstāj nospiedumu uz lēmumiem, tas veido mūsu tēlu. Tāpēc, pirms kaut ko publicēt sociālajos tīklos vai kaut kā uzvesties konkrētā vietā, vienmēr padomājiet – kā tas izskatīsies no malas. Tas attiecas uz ūdensputnu medībām. Tas attiecas uz visām medībām. Tas attiecas uz to, kā mēs komunicējam ar sabiedrību. Tam ir ļoti, ļoti, ļoti liela nozīme.
Cienīsim citus, cienīsim viens otru un baudīsim medību procesu!
Redaktores izvēle
Drošām medībām
Superīgs risinājums mednieku kolektīviem, kam nav laika vai iespēju pašiem būvēt torņus! Izstādē Outdoor Riga satikām vīrus no KCB Timber, un izrādās – viņi piedāvā gatavus, īpaši apstrādātus medību torņus. Var izvēlēties dažādus modeļus, uzstādīšana ir ātra un ērta, un pats galvenais – torņi ir droši un izturīgi.
Optiskais binoklis ar attēla stabilizāciju KITE OPTICS APC STABILIZED 16X42
Šis ir mans lielākais šīs sezonas atklājums un pārsteigums – ierīce, ar kuru stabili lielās distancēs var izpētīt dzīvniekus. Pārsteidzošs risinājums, un tagad īpaši piemērots tieši staltbriežu un aļņu buļļu medībās.
Piedāvā GPSPRO.lv.
