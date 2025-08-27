Valsts meža dienests noteicis, ka šajā medību sezonā Latvijā atļauts nomedīt 370 vilku, sadalot tos divās vilku apsaimniekošanas vienībās un nosakot tajās divus atsevišķus medību termiņus. 

A vienībā, kas aizņem lielāko daļu Latvijas teritorijas, vilku klātbūtne ir pastāvīga. A vienības teritorijā ir noteikts pieļaujamais vilku nomedīšanas pamatapjoms – 330 indivīdi. Vilku medību termiņš A vienībā būs spēkā līdz šī apjoma izpildei, taču ne vēlāk kā līdz sezonas noslēgumam – 31. martam. 

B vienībā vilku klātbūtnei ir gadījuma raksturs. B vienības teritorijā ir noteikts atsevišķs vilku nomedīšanas apjoms – 40 indivīdi, un vilku medību termiņš būs spēkā līdz šī apjoma izpildei, taču ne vēlāk kā līdz 31. decembrim. Kā piešķirto vilku nomedīšanas limitu vērtē medību organizāciju vadītāji?

