Divas reizes sazvanīts, lai sarunātu interviju, VITĀLIJS VILCĀNS atbild, ka atrodas laivā un makšķerē. Ar savu komandas biedru STAŅISLAVU OSIPOVU copē kopš bērnības, bet abi pērngad Latvijas izlases sastāvā piedalījās pasaules čempionātā spiningošanā no laivas, kas notika Īrijā, un komandu vērtējumā izcīnīja otro vietu.

Abi stāsta, ka pavisam nopietni makšķerēšanas sportam pievērsušies pirms aptuveni sešiem gadiem, un atceras, ka pirmā laiva, kuru savulaik iegādājušies, bija trīs metrus gara gumijniece. Tajā, piesardzīgi vicinoties ar kātu, pamanījās ķert zivis trīs spiningotāji. Pēc tam atjaunojuši padomju laikā ražotu motorlaivas korpusu, aprīkojuši ar 40 ZS motoru un, pirmo reizi startējot Kokneses kausā, nopelnījuši balvu par lielāko līdaku. “Tas aizķēra, jo sapratām, ka varam sacensties vienā līmenī ar pieredzējušiem sportistiem. Nākamajā gadā piedalījāmies Latvijas kausa izcīņā un no 50 ekipāžām izcīnījām desmito vietu,” atceras Staņislavs. Pēc tam nolēmuši spiningošanai pievērsties vēl nopietnāk un piedalījušies Latvijas čempionātā, nokļūstot trijniekā. Bet pirms trīs gadiem sāka startēt Lucky John komandas sastāvā. Īpaši leģendāras bija kādas sacensības, kurās, spiningojot klasikā, abi saķēra vairāk zandartu nekā makšķernieki ar live tehnoloģijām.

Vitālija Vilcāna un Staņislava Osipova uzvaras garša.
Vitālija Vilcāna un Staņislava Osipova sacensību gars
Vitālija Vilcāna un Staņislava Osipova uzvaras garša.
Vitālija Vilcāna un Staņislava Osipova uzvaras garša.
Foto: No personiskā arhīva

