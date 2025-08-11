Briežu limita noteikšana šogad zināmā mērā bija vieglāka nekā pagājušajās sezonās. Pirmkārt, tādēļ, ka limitu piešķiršanas sistēma ir nedaudz vienkāršota. Otrkārt, lauksaimnieku un mežsaimnieku spiediena dēļ Valsts meža dienests (VMD) vieglāk piešķir papildu licences nekā agrāk.

Ne visā valsts teritorijā situācija ir vienāda. Kurzemē un Zemgalē briežu skaits vietām ir ārkārtīgi liels. Par to liecina ne tikai postījumi lauksaimniecības zemēs un meža jaunaudzēs, bet arī foto un video sociālajos tīklos, kuros redzami milzīgi briežu bari pat gaišā dienas laikā. Zemnieku apkopotie dati liecina par zaudējumiem simtiem tūkstošu eiro vērtībā.

Vienlaikus mednieki ir ļoti apzinīgi uztvēruši savu uzdevumu, un Kurzemes pusē nomedīšanas rādītājs sasniedzis vidēji 96% no piešķirtā limita. Šajā reģionā VMD nereti piekrīt mednieku klubu vērtējumam un samērā viegli piešķir papildu licences.

