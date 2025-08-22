Karsta vasara, iespējams, ir visgrūtākais makšķerēšanas periods. Dienas laikā zivis piesakās pārāk gausi, tāpēc copēt iespējams tikai no rīta vai vakara krēslas stundās. Augusta pirmās divas nedēļas daudz neatšķiras no jūlija, bet makšķerēšanas taktikas izmaiņas attiecas tikai uz nelielo diennakts laika samazinājumu salīdzinājumā ar nakti.

Mēneša beigās ūdens temperatūras režīms kļūst makšķerēšanai labvēlīgāks. Samazinoties temperatūrai, zivis kļūst aktīvākas, dažkārt tās zaudē piesardzību, sāk krāt taukus un spēkus pirms ziemas sākuma. Tas attiecināms gan uz plēsīgajām, gan miermīlīgām zivju sugām.

Mēneša pirmajā pusē mazajos ezeros joprojām ir vērojama ūdens noslāņošanās, tāpēc uz gultnes mītošās zivis, piemēram, brekši, raudas, bet speciālajās audzētavās stores, ir spiestas periodiski pacelties tuvāk ūdens virsmai, jo gultnes daļā, kur ūdens ir vēsāks, nav pietiekami daudz skābekļa. Attiecīgi šis fakts jāņem vērā, makšķerējot ūdenskrātuves apakšējos slāņos.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē