2024. gads mednieku dzīvē nāca ar striktu prasību – guvuma ziņošanu lietotnē "Mednis". Nemaz tāds jaunums tas gan nebija – 2022. gadā lietotnē "Mednis" bija trīs ūdensputnu ziņojumi, 2023. gadā jau 210. 2024. gadā 1162 mednieki ievietoja 3546 derīgus attēlus par 6768 nomedītiem putniem. Vēl septiņi attēli bija nelietojami – nevar atvērt, attēls melns vai mednieks nofotografējis pats sevi.

Kas notika ar šiem attēliem? Tie nonāca pie Medību saimniecības attīstības fonda (MSAF) finansētā projekta Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte ornitologiem. Ornitologi elsa, pūta, šķendējās, bet patiesībā bija laimīgi, jo vismaz par sugu sastāvu mazliet lielāka skaidrība tika gūta.

Kāpēc šķendējās? 11% attēlu augusta porcijā bija ar ļoti sliktu kvalitāti, 18% ar sliktu. Pārāk daudz putnu vienā attēlā, neass attēls, putna vēders uz augšu, neizvērsts spārns – tās bija galvenās kļūdas, lai ierindotu attēlus šajās grupās; 17 gadījumos attēla kvalitāte liedza noteikt sugu.

