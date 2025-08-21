Makšķerēšanas jomā ir ļoti daudz izvēļu – spoles izmērs, spininga akcija, garums, pītā vai monofilā aukla. Kad esi noekipējies līdz zobiem, bieži nākas ilgi lauzīt galvu, kur lai dodas ķert, – reizēm opciju nav, un reizēm to ir pārāk daudz.
Kad liekas, ka smagākās izvēles copmaņa karjerā jau izdarītas, nonākot reālos copes apstākļos, uznirst jautājums uz “dzīvību un nāvi” – kādu mānekli izvēlēties? Katram sava izvēļu matrica, padalīšos ar savu.
Suga
Primāri mānekli izvēlos pēc mērķa zivs. Varētu padomāt, ka ta nu gan atklājums, bet, esot uz ūdeņiem, ir redzēti (un ne vienu reizi vien) gadījumi… Piebraucu aprunāties un redzu, ka auklas galā karājas četru vai piecu collu zivtiņa, un jautāju, kā līdakas šodien, bet atbildē saņemu, ka vīri ķer asarus. Protams, protams – lielos ķeram. Tomēr katrai plēsēju sugai ir savi populārākie mānekļu veidi un attiecīgie izmēri. Paskatīsimies uz dažu populārāko plēsēju izvēlēm.
Forele – vobleri četrus līdz septiņus centimetrus; populārākie rotiņi no nulles līdz otrajam izmēram.
Zandarts – četru līdz septiņu collu silikona mānekļi.
Līdaka – šai sugai derēs viss. Visplašākās iespējas mānekļu izvēlē ir, tieši ķerot līdaku. Rotiņi no trešā izmēra, silikona mānekļi, sākot no četrām collām. Šeit der ņemt vērā vienādojumu – lielāks māneklis, lielāka līdaka.
Asaris – rotiņi līdz otrajam izmēram, populārākie silikona mānekļi asaru copē variē tuvu divām collām. Čaterbaiti, vobleri jau ir trofejas izmēra asaru mānekļi, bet ļoti iedarbīgi.
Smarža
Šī ir lieta, kurai es vispār nepievēršu uzmanību. Visādus sāļus, zivju garšas un smērvielas es uzskatu par mārketinga triku. Kādā brīdī tam biju noticējis, jo aktīvi piedalījos foreļu sacensībās dīķos, un tur tiešām daudz ķērām ar silikona mānekļiem. Šādos apstākļos forelei ir visas iespējas sekot līdzi māneklim, domāt un sajust garšu. Šeit radās arī termins, kuru ar komandas biedriem lietojam daudz, – iedot ierīt. Ar jutīgiem instrumentiem varēja just, ka siera garšas mānekļus forele paņēmusi mutē, ņurkāja un nekādi negribēja laist vaļā.
Asarim, līdakai, zandartam ir citas prioritātes. Šiem dabīgajās ūdenstilpēs nav daudz laika domāt, un tie vairāk vadās pēc instinkta, ka ir jāgrābj. Tāpēc, ķerot šīs sugas, ir ļoti svarīgi nekavēt ar piecirtienu. Bet, lai līdaka peldētu pakaļ un ostītu gumiju un kaut kāda uz silikona mānekļa uzsmērēta smēre stimulētu tās apetīti, neticu. Par šo papildus pārliecinājos, sākot pētīt zivis ar reāllaika eholotēm – ja zivs ir gatava paņemt, tad paņem. Plēsēja refleksi ir spēcīgāki par māneklim piešķirtu smaržu un garšu.
Forma
Plaša tēma. Man laika gaitā ir izveidojušies savi TOP mānekļi, kurus es izvēlos. Zandarta gadījumā ir grūti nošaut garām ar zivtiņas formu, bet ar piezīmi, ka aste ir V-veida (šķelta un ar horizontālu novietojumu). Lucky John Slick Shad manā arsenālā ir superuniversāls ierocis – dropšotam un arī reāllaika tehnoloģiju variantā. Līdakai, asarim formu nosaukt nevar, jo tie rīmas ķeras uz dažādu veidu mānekļiem. Visēdāji! Bet, ja paskatās plašāk, tad visiem plēsējiem ir viens kopīgs “formas” ēdiens. Tā ir zivs. Tā ir nekļūdīga izvēle, un tāpēc visu ražotāju sortimentā atradīsiet Minnow tipa mānekļus dažādos izmēros. Piemērs ir man mīļi mānekļi Lucky John Minnow un Keitech Easy Shiner, no mazā izmēra asaru līdz lielākiem līdaku medībām. Atevišķs stāsts ir vobleru formas. To dažādība parāda to, cik ļoti dažādi mēdz būt ķeršanas apstākļi – virsmas poperi, mazie krenki, mailes, dziļie velcei.
Krāsa
Te gan var iebraukt auzās! Katrs veido savu krāsu topu, un visbiežāk tas notiek, pamatojoties uz veiksmīgiem copes momentiem. Ja es iemetu zaļu gumiju tur, kur ir līdaka, tad manā galvā dzimst doma – verņaks. Ja man paveicas pēc dažiem metieniem uz tās pašas krāsas mānekļa noķert vēl vienu zivi vai vismaz tikt pie copes, tad šīs gumijas reitings manā mānekļu topā kāpj. Vai ir nozīme krāsai? Par to strīdas zinātnieki. Valda uzskats, ka arī līdaka līdzīgi kā suns nemaz neredz krāsas, tikai to intensitāti. Nezinu, kā tur ir un kā nav, bet man mānekļu izvēlē šis aspekts spēlē ļoti būtisku lomu.
Kad esmu ticis galā ar mērķa zivi, vēlamo upura izmēru, tad nākamais ir krāsa. Jā, daudzas krāsas veikalu plauktos ieguļas ne jau tāpēc, ka tās ķer plēsēju, bet tās ķer pircējus. Šādu krāsu tiešām ir daudz, tās ir sulīgas un neatstāj vienaldzīgus makšķerniekus. Ja pieiet ne pārāk radoši, tad mānekļu kastītē pietiktu ar tām krāsām, kuras eksistē ūdeņos un ir plēsēju ēdienkartē. Loģiski! No savas pieredzes varu minēt, ka mans mīļākais asaru voblers ir toksiski zaļš, tā sauktais tīģeris – ūdeņos tādu radību nav, bet asarim patīk, un man patīk, ja asarim patīk. Esat dzirdējuši par maģisko krāsojumu Lucky John mānekļos vai pēdējo sezonu hitu – balto vardi? Nu kā lai vāja rakstura makšķernieks, kurš dzird un redz, ka ķeras uz šiem brīnumiem, pats uz šīm krāsām neuzķeras? Mēs ar kolēģiem taisām pētījumu copes, kurās viens ķer ar pārbaudītu krāsu un otrs – ar kaut ko pavisam pretēju. Un rezultāti ir dažādi… Reizēm vajag ticēt krāsu favorītiem, reizēm vajag ļauties nejaušai izvēlei.
Izmērs
Kā jau minēju, primāri ir jāsaprot suga un tai jāpakārto mānekļa izmērs, jo nebūs jēgpilni ar divu collu Hogy Hog mērķtiecīgi ķert mēra līdakas. Man ir bijušas copes reizes, kurās mānekļa izmērs ir veiksmes atslēga. Venta pavasarī labi ilustrē mānekļa izmēra nozīmi. Dodos ķert asari, sāku ar 2,2 collu Minnow, ir copītes, bet ne līdz galam. Lieku virsū mazāku zivtiņu Lucky John Baby Rockfish 1,4 collu izmērā, un skaista izmēra asari ķeras cits pēc cita.
Lai arī dabā šī starpība nešķiet liela, tomēr uz asaru copi tā veido ļoti būtisku starpību. Kopējais vienādojums ir tāds, ka lielie mānekļi ķer lielas zivis, mazie – mazas. Lielos vilcienos es pievienojos tam. Kolēģi, kuri darbojas ar lieliem līdaku mānekļiem (bigbait), it nemaz negaida, ka skaita ziņā tiks pie daudz līdakām. Tās ir medības ar mērķi noķert lielo. Domāju, ka plēsējs zem ūdens līdzinās cilvēkam, ja tas ir izsalcis, tad tas ēd ar acīm un reizēm var paķert ko lielāku, nekā vajag, bet gan jau saprāts tomēr uzvar biežāk. Lielā līdaka apēdīs atbilstoša izmēra upuri, lai mazāk kustētos un tiešām arī paēstu. Savukārt knapmēra līdakai nav liela jēga ēst to, kas nereti sasniedz viņas izmēru. Man ir reizes, kad gribas ķert lielas zivis, es izvēlos lielu kumosu. Ir reizes, kad gribas baudīt procesu un ķert daudz, izvēlos mazākus. Šeit gan ir jāmin arī ļoti svarīgs faktors – sezona. Pavasarī tie var būt mazāki mānekļi, rudenī lielāki. Mānekļa izmēram ir liela nozīme.
Izspēle
Šo gan var, gan arī nevar nosaukt par izvēles kritēriju, jo daudz darba veic paša makšķeres īpašnieka rokas. Tomēr katram māneklim ir dažādi labie, teicamie un izcilie dancināšanas paņēmieni. Uzskatāms piemērs būs vobleri. Kad pievērsos asaru ķeršanai ar vobleriem, tad pieļāvu lielu kļūdu, jo neatkarīgi no galā esošā mānekļa es veicu vienas un tās pašas darbības ar spoli un spiningu. Viens voblers ķer, cits ne. Kad iedziļinājos katra voblera uzvedībā zem ūdens, tad sapratu, ka katrai formai un modelim ir savs raksturs un katrs no tiem prasa savas darbības, lai no neķerošo mānekļu kastes to pārceltu uz TOP kasti. Kā ar meitenēm uz deju grīdas, viena metas dejā pati, citu vajag paregulēt vairāk. Mums ir bijušas daudzas copes, kurās man vai kādam no draugiem ir būtiski labāks rezultāts, lai arī ķeram vienā tehnikā, ar līdzīgi noregulētām sistēmām, vienādiem mānekļiem, bet rezultāti ir tik krasi, ka man nav neviena zandarta, bet kolēģim – deviņi. Viss slēpjas izspēlē! Šādās reizēs atliek piekrist, ka ne krāsai, ne formai nav nozīmes, ja nevari atvērt mānekļa potenciālu ar pareizu “driblu”.
Eksperimenti!
Neesmu no tiem, kas iemīlas kādā konkrētā māneklī tik ļoti, lai vairāku sezonu garumā ķertu līdakas vai asarus ar vienu gumiju vienā krāsā. Es meklēju dažādas veiksmes un panākumu formulas, un tas man ļauj variēt tad, kad mani mīļākie mānekļi man nezināmu iemeslu dēļ nestrādā. Man ir B, C un atradīsies arī D variants. Ja saliek galvā visas komponentes daudzmaz pareizi, tad svarīga būs tikai viena nianse – ķers tas māneklis, kurš ilgāk atradīsies ūdenī. Vairāk metienu, vairāk iespēju tikt pie mērķa zivs. Ir jātic! Jātic krāsai, spēlei un jāmeklē dienas atslēdziņa. Tādā veidā var krietni palielināt ķerošo mānekļu daudzumu savās kastēs.
Ne asakas!
