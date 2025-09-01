Ja cilvēkam ir hobijs, tad viņš ir bagāts. Cilvēkam neatliek laika dažādām mūsdienu muļķībām. Šoreiz uz sarunu esmu aicinājis desmit gadus veco Markusu Žukuru. Puisi, kuram patīk sports, patīk daba un, protams, patīk makšķerēt. 

Pirms kāda laika jaunietis trenējās hokejā, bet tagad – kalnu slēpošanā un arī boksā. Puisim sporta treniņi bija pat trīs reizes dienā. Markuss hokeja vietā izvēlējās kalnu slēpošanu, kas šobrīd ir pārņēmusi visus jaunā makšķernieka sapņus.

Kā tu sāki nodarboties ar makšķerēšanu? Kurš bija tas cilvēks, kas deva pirmos virzienus?

Mana mamma. Viņa man nopirka makšķerkātiņu jau divos gados. Mēs makšķerējām Lielupē, un mamma no manis neatkāpās ne soli.

Kādas zivis tev patīk ķert?

Man patīk makšķerēt gan plēsīgās, gan miermīlīgās zivis. Esmu ievērojis – ja labs laiks, tad es dodos spiningot, bet, ja apmācies, tad eju makšķerēt baltās zivis.

