Šis ir viens no manas dzīves izaicinājumiem, ar kuru es beidzot esmu tikusi galā.
Nepieciešamie produkti
- 1,5 kg ribiņu
- Neliela ķiplokgalva
- 1 liels sīpols
- 1 vidēji liels burkāns
- Lauru lapas, melnie pipari, muskatrieksts un pētersīļi
Pati esmu nedaudz pārsteigta, bet beidzot izdevās panākt, lai manas sautētās mežacūkas ribiņas garšotu tā, kā bērnībā vecmāmiņa gatavoja mājas cūkas ribiņas. Sulīga, mīksta gaļiņa, kas pati atlec no kauliem un burtiski kūst mutē.
Es pēc šīs garšas esmu ilgojusies visu savu saprātīgo dzīvi un izmēģinājusi dažādus variantus.
Kas nestrādā
Apcept ribiņas uz pannas un pēc tam mēģināt sautēt alū vai vīnā. Garša sanāk diezgan feina, taču pati gaļa nav tik mīksta, kā gribētos, pat ja divas stundas sautē.
Sautēšana cepeškrāsnī folijā vai cepammaisā arī nedod vēlamo rezultātu.
Mēģinājumi sautēt gaļu savā mērcē arī nebija tik veiksmīgi, kā gribētos.
Kas strādā
Nekādas receptes internetā es nelasīju, un padomu man diemžēl vairs nav kam pajautāt, tādēļ pilnībā paļāvos uz iekšējām sajūtām un ķēros pie gatavošanas.
Kas ir pozitīvi šajā variantā – nav nepieciešams atkausēt ribiņas, kas ir glabājušās saldētavā. Protams, ar nosacījumu, ka, sadalot gaļu porcijās, jūs jau iepriekš ribiņas esat sazāģējuši un sadalījuši gabaliņos.
Pavasarī nomedītā kuilīša ribiņas es saliku pa porcijām ar gudru domu, lai pēcāk būtu vienkāršāk. Tagad, izņēmusi tās no saldētavas, pa taisno ieliku lielajā kastrolī un uzliku uz uguns vārīties. Kad ribiņas bija atdalījušās viena no otras un apvārījušās pelēcīgas, izņēmu tās no ūdens. Šajā stadijā gaļa ir diezgan cieta, taču no tās vairs netek ārā sarkanīga sula. Rādītājs, ka esat sasnieguši pareizo kondīciju, ir tas, ka ribas kauliņu var pagriezt ap savu asi un viegli izņemt ārā.
Tad es sagriezu gaļu nelielos klucīšos, kuru viena mala ir 5–6 cm gara, un sviestā apcepu uz pannas.
Šāda iepriekšēja sagatavošana dod arī tādu priekšrocību, ka gaļa jau ir sarāvusies un sautējamā katlā būs ērtāk sakārtojama.
To es arī darīju. Saliku gaļas gabaliņus cieši citu citam līdzās un visu pārlēju ar buljonu tā, lai tas ar rezervi apklātu gaļu.
Pievienoju pāris lauru lapu, tējkaroti smalcinātu melno piparu, uz naža gala rīvētu muskatriekstu un pētersīļu kātus. Man ļoti patīk pētersīlis kā gaļas piedeva!
Sautēju ribiņas vēl apmēram pusotru stundu un pēc tam pievienoju uz pannas apceptus sīpolus, burkānus un ķiplokus. Sautēju vēl tikpat ilgi, līdz šķidrums sakritās teju uz pusi.
Pašās beigās pielēju saldo krējumu un uzkarsēju ēdienu, līdz virums sāka vārīties.
Rezultātā sanāca tieši tādas cūkas ribiņas, par kādām es jau biju sapņojusi daudzus gadus.
Beidzot man tas izdevās, un to pašu novēlu arī jums! Labu apetīti!
