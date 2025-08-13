Ilgu laiku meklēju termālo tēmēkli, kas patiešām atbilstu manām vajadzībām. Ne tikai attēla kvalitātes vai funkciju ziņā. Es centos atrast to pareizo sajūtu, ko veido lietošanas ērtums un vienkāršība. Viens no svarīgākajiem aspektiem ir tēmēkļa montāža uz ieroča.
Esmu izmēģinājis vairākus labus modeļus, taču neviens no tiem nelikās līdz galam drošs. Vienā gadījumā tie bija sarežģīti gredzeni, citā neērtības montējot. Viens no aktuālākajiem jautājumiem – vai pēc noņemšanas saglabās nulles punktu.
Nekādi neizdevās piemeklēt to īsto variantu līdz brīdim, kad manās rokās nonāca Nocpix ACE H50R! Tas ir pirmais termālais tēmēklis ar integrētu Zeiss ZM/VM sliedi. Un tas mainīja visu!
Montāža, kas vienkārši strādā
Līdz šim Zeiss sliede tika izmantota tikai ar augstākās klases dienas optiku, jo tā nodrošina ideāli simetrisku, izlīmeņotu un precīzu fiksāciju. Ar parastajiem optikas gredzeniem tā nav. Lai uzliktu tēmēkli, ir vajadzīgi līmeņrāži, papildu instrumenti, reizēm pat meistars. Izmantojot Zeiss sliedi, lietotājs ar šādām problēmām nesaskaras.
Montāžas mehānisms ir pilnībā integrēts pašā sliedē. Tas fiksējas vienmērīgi, stingri un precīzi. Tēmēkli nostiprina bez jebkāda spiediena vai bojājumiem tā korpusam, un automātiski tas nostājas līmenī. Tas ne tikai paātrina montāžu, bet arī sniedz pārliecību, ka nulles punkts paliks nemainīgs pat pēc vairākkārtējas noņemšanas un uzlikšanas.
Ātra lietošana bez instrumentiem
Tēmēklis Nocpix ACE H50R ir aprīkots ar kvalitatīvajiem Zeiss ātrās noņemšanas kronšteiniem, un tā uzlikšana uz Picatinny sliedes aizņem tikai dažas sekundes. Izņemu tēmēkli no somas, uzlieku, piespiežu klipsi un esmu gatavs medībām. Nav vajadzīgi skrūvgrieži vai uzgriežņu atslēgas. Mehānisms ir uzticams un ļoti precīzs!
Šādi kronšteini dod viegluma un dinamiskuma sajūtu! Daudz mazāk laika un pūļu vajag, lai noņemtu optiku transportēšanai, uzliktu to citam ierocim vai noliktu ilgākai glabāšanai, nezaudējot uzticēšanos precizitātei. Tieši tas, ko es meklēju.
Kāpēc tieši šis variants
Jā, tēmēkļa attēls ir ass. Jā, tālmērs strādā precīzi un visas funkcijas darbojas nevainojami. Taču tieši montāža bija tas, kas lika man izvēlēties šo komplektu. Tik bieži esmu prātojis, vai optika ir uzlikta pareizi, vai trāpījums nenoies greizi. Ar H50R un Zeiss sliedi šis jautājums vairs nerodas.
Un jā, šis ir pirmais termālais tēmēklis ar šādu stiprinājuma risinājumu. Man pašam tas ir pirmais, kuru negribas ne pret ko mainīt. Beidzot esmu atradis īsto variantu!
Nocpix ACE H50R tagad ar Zeiss sliedi. Beidzot bez kompromisiem!
Galvenās priekšrocības
- Nav nepieciešama manuāla līmeņošana
- Nav spiediena vai bojājumu optikas korpusam
- Montāža katru reizi bez instrumentiem
- Augsta atkārtojamība un precizitāte
- Saderība ar Eiropas QD stiprinājumiem
Raksts tapis sadarbībā ar Nocpix Latvija.
