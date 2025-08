Saltbriedis — atslēgas suga meža ekosistēmās. Eiropas 2025. gada pārnadžu nomedīšanas pārskats

Nomedīšanas apjoma novērtējums ir būtisks savvaļas dzīvnieku populāciju ilgtspējīgai pārvaldībai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Precīzu datu vākšana par nomedīto dzīvnieku skaitu ļauj labāk izprast populāciju dinamiku, dzīvnieku veselības stāvokli un esošo pārvaldības stratēģiju efektivitāti.

Šie novērtējumi ne tikai palīdz kontrolēt medījamo dzīvnieku skaitu, bet arī kalpo kā būtisks instruments politikas un plānu izstrādē, lai nodrošinātu sugu un ekoloģiskā līdzsvara ilgtermiņa ilgtspēju.

Medību un dabas aizsardzības kontekstā precīzs nomedīšanas novērtējums sniedz ieskatu reģionālajās īpatnībās, ļauj identificēt pārapdzīvotas vai nepietiekami apdzīvotas teritorijas un norāda uz nepieciešamajiem pasākumiem dzīvotņu aizsardzībai. Papildus atbalstam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā šie novērtējumi spēlē arī svarīgu lomu nelegālo medību novēršanā un normatīvo aktu ievērošanas nodrošināšanā.

Šis pārskats koncentrējas uz aktuālajiem nomedīšanas datiem, galvenajām tendencēm un izaicinājumiem, kā arī sniedz ieteikumus savvaļas populāciju pārvaldības uzlabošanai, balstoties uz precīzām un pamatotām stratēģijām.

Staltbriežu nomedīšanas dati Eiropā

Staltbriedis ir trešā nozīmīgākā lielo medījamo dzīvnieku suga Eiropā ar vienu miljonu nomedīto dzīvnieku gadā 29 valstīs (no 34 šajā ziņojumā iekļautajām). Lielākais nomedīto staltbriežu skaits ir Spānijā, Apvienotajā Karalistē un Polijā – katrā no šīm valstīm tiek nomedīti 100 000 līdz 130 000 dzīvnieku. Citas valstis var iedalīt grupās, kurās nomedīto skaits ir no 50 000 līdz 90 000 (sešas valstis) un līdz 35 000 dzīvnieku (20 valstis).

Tāpat kā stirnas un mežacūkas arī staltbrieži ir plaši izplatīti visā Eiropā, un to skaits un areāls turpina pieaugt (Milner u. c., 2006).

Iepriekšējs publicēto datu pārskats par 1984. gadu un šā gadsimta sākumu norādīja uz populācijas pieaugumu no 1,1 miljona līdz 1,7 miljoniem dzīvnieku, kā arī uz nomedīšanas pieaugumu no 275 000 līdz 429 000 (Burbaiteė & Csányi, 2010). Šis ziņojums parāda, ka nomedījumu skaits turpina pieaugt – tas pēdējo divu gadu desmitu laikā gandrīz dubultojies no mazāk nekā 500 000 dzīvnieku 2000. gadu sākumā līdz aptuveni vienam miljonam 2023. gadā.

Staltbrieži Eiropā tiek pakļauti rūpīgi izstrādātiem apsaimniekošanas plāniem, kas spēlē būtisku lomu, lai uzturētu līdzsvaru starp populācijas apjomu un biotopu kvalitāti. Pārāk lielas staltbriežu populācijas var būtiski ietekmēt meža ekosistēmas un mežsaimniecību, radot kaitējumu bioloģiskajai daudzveidībai un vietējai ekonomikai.