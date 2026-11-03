Braže: Latvija veido kopīgu valstu nostāju pret Krievijas atgriešanos starptautiskajā hokejā

Latvija ļoti aktīvi strādā, lai būtu valstu kopums, kas skaidri parāda savu nostāju pret Krievijas hokeja izlases atgriešanos starptautiskajos turnīros, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja aizejošās valdības ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Viņa uzsvēra, ka Latvijai spēlēšana ar Krievijas vai Baltkrievijas komandām patlaban nav akceptējama, turklāt to neļauj arī likums.
Ministre atzinīgi novērtēja Somijas paziņojumu par nespēlēšanu pret Krieviju līdz kara Ukrainā beigām, kā arī Vācijas un Čehijas iezīmēto kursu pret Krievijas atgriešanos starptautiskajos hokeja turnīros. Braže arī aicināja gaidīt, ko šajā jautājumā izlems Kanāda, ar kuras ministri viņai vakar bijusi ilga saruna.
"Mēs veidojam tādu kopējo nostāju, jo, teiksim, nacionālās drošības apsvērumus un nacionālos lēmumus mums neviens nav atņēmis. Krievijas agresijā fakti jau parāda: nekas nav mainījies. Krievija nav parādījusi, ka tā vēlas kaut kādā veidā virzīties uz mieru," uzsvēra ārlietu ministre.
Jautāta, vai tādējādi var uzskatīt, ka ar Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) Krievijai labvēlīgo lēmumu nekas nav noslēdzies un valstīm vēl ir neizmantoti instrumenti, ar kuriem reaģēt, Braže atbildēja, ka viņai negribas izdarīt pārsteidzīgus secinājumus, bet "katrā gadījumā mēs ļoti aktīvi strādājam, lai tiešām arī būtu tas valstu kopums, kas skaidri parāda savu nostāju".
Piektdien CAS lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Kā vēstīja Somijas laikraksts "Helsingin Sanomat", reaģējot uz to, Somijas Hokeja asociācija (SJK) paziņoja ka Somijas hokeja izlases nespēlēs ar Krievijas hokejistiem līdz kara Ukrainā beigām.
Tikmēr Čehijas ziņu portāls "iDNES.cz", atsaucoties uz Kanādas sporta ministru Adamu van Kuverdenu, ziņoja, ka Kanāda ir gatava nepiešķirt vīzas krieviem, kuri decembra beigās ieradīsies pārstāvēt valsti junioru čempionātā.
Pasaules vīriešu čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētā Diseldorfā un Manheimā, taču pirmdien jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.
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Latvija ļoti aktīvi strādā, lai būtu valstu kopums, kas skaidri parāda savu nostāju pret Krievijas hokeja izlases atgriešanos starptautiskajos turnīros, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja aizejošās valdības ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Viņa uzsvēra, ka Latvijai spēlēšana ar Krievijas vai Baltkrievijas komandām patlaban nav akceptējama, turklāt to neļauj arī likums.
Ministre atzinīgi novērtēja Somijas paziņojumu par nespēlēšanu pret Krieviju līdz kara Ukrainā beigām, kā arī Vācijas un Čehijas iezīmēto kursu pret Krievijas atgriešanos starptautiskajos hokeja turnīros. Braže arī aicināja gaidīt, ko šajā jautājumā izlems Kanāda, ar kuras ministri viņai vakar bijusi ilga saruna.
"Mēs veidojam tādu kopējo nostāju, jo, teiksim, nacionālās drošības apsvērumus un nacionālos lēmumus mums neviens nav atņēmis. Krievijas agresijā fakti jau parāda: nekas nav mainījies. Krievija nav parādījusi, ka tā vēlas kaut kādā veidā virzīties uz mieru," uzsvēra ārlietu ministre.
Jautāta, vai tādējādi var uzskatīt, ka ar Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) Krievijai labvēlīgo lēmumu nekas nav noslēdzies un valstīm vēl ir neizmantoti instrumenti, ar kuriem reaģēt, Braže atbildēja, ka viņai negribas izdarīt pārsteidzīgus secinājumus, bet "katrā gadījumā mēs ļoti aktīvi strādājam, lai tiešām arī būtu tas valstu kopums, kas skaidri parāda savu nostāju".
Piektdien CAS lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Kā vēstīja Somijas laikraksts "Helsingin Sanomat", reaģējot uz to, Somijas Hokeja asociācija (SJK) paziņoja ka Somijas hokeja izlases nespēlēs ar Krievijas hokejistiem līdz kara Ukrainā beigām.
Tikmēr Čehijas ziņu portāls "iDNES.cz", atsaucoties uz Kanādas sporta ministru Adamu van Kuverdenu, ziņoja, ka Kanāda ir gatava nepiešķirt vīzas krieviem, kuri decembra beigās ieradīsies pārstāvēt valsti junioru čempionātā.
Pasaules vīriešu čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētā Diseldorfā un Manheimā, taču pirmdien jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.
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