Jau vairākas nedēļas lūsis posta saimniecību Aizkraukles novada Zalves pagastā. Divus kazlēnus un vipetu šķirnes suni saimniece vairs neredzēs nekad. Vēl vienu tās pašas šķirnes suni no lūša nagiem izglāba vien trešā suņa drošsirdība.

Turklāt, sanāk, ka suņu mamma no lūša nagiem izglāba savu meitu. Saimnieces stāstītais liecina, ka lūsim jau kļuvis par ieradumu regulāri nākt uz šo saimniecību piektdienās… Šis noteikti ir gadījums, kad Dabas aizsardzības pārvaldei būtu jāpieņem lēmums par problēmdzīvnieka izņemšanu no populācijas.

"Krastmalu" māju saimniece Ieva Burgmane žurnālam Medības atklāj pēdējo nedēļu notikumus.

"Tas sākās ar kazlēniem pirms trim nedēļām. Kazai atskrēja trīs kazlēni. Tie bija tikai dienu veci, kad starp sešiem un astoņiem vakarā, divi no tiem pazuda no kūts. Ap sešiem vakarā gāju palīgā mammai tos pabarot un ap astoņiem vakarā kazlēnu vairs nebija… Tā bija pirmā piektdiena. Nākamajā rītā apstaigāju apkaimi, cerībā atrast kazlēnus, taču uz kaimiņu lauka atradu lūša pēdas. Sākumā nenoticēju, pati savām acīm, ka tas tā var būt. Pēc divām nedēļām piektdienā pagalmā ieraudzīju lūsi, kurš devās uz kūti. Visticamāk, tas gāja pēc nākamā kazlēna. Es izskrēju pagalmā, un man līdzi izskrēja arī trīs vipetu šķirnes suņi. Bija jau tumšs – ap astoņiem, deviņiem vakarā. Lūsis aizskrēja kūtij pa vienu pusi, suņi pa otru. Pie upes saklausīju kaucienus un mājās atgriezās tikai divi no suņiem. Meklējām trīs dienas un neatradām neko.

No suņa lūsis nebija atstājis pāri neko.

14. martā, atkal piektdienā, pļavā pie mājas dienas pirmajā pusē suns ieraudzīja kādu dzīvnieku un skrēja tam tuvāk. Tas izrādījās lūsis, kurš bija aptuveni 100 metru no mājas. Lūsis pieplaka, un es sapratu, ka mans suns jau ir medījums! Viens lēciens, un lūsis uzbruka sunim un sāka to plosīt. Ar otru suni Bellu skrējām glābt pirmo. Suns bija ātrāks. Ja būtu viena, es nepaspētu neko izglābt. Lūsis savu laupījumu palaida vaļā, un Cleo asiņodama skrēja uz māju. Par laimi lūsis otram sunim neuzbruka, un katrs aizgāja uz savu pusi. Cleo bija ļoti savainota ar dziļām plēstām brūcēm muskuļos. Vedu viņu pie vetārstes šūt. Pa ceļam baidījos, ka suns neizdzīvos, asiņošana bija stipra, taču nu Cleo sāk atkopties, jo par laimi nebija skartas artērijas. Diemžēl dzīvojam laikā, kad cilvēkam nav ļauts sargāt sevi un sev mīļos pat savā pagalmā…"

21. marts atkal būs piektdiena, tad 28. marts. Pastāv liela varbūtība, ka lūsis atkal būs klāt. Ko darīt saimniecei? Lūsis nav medījams un mednieki palīdzēt nevar. Noskatīties, kā lūsis aiznes vai sakropļo kārtējo mājdzīvnieku?

Kopš lūšu medību aizlieguma vērā ņemams un nopietns lūšu monitorings vairs nenotiek, jo iepriekš to veica mednieki. Žurnāla Medības redakcija arvien biežāk saņem ziņojumus no lasītājiem par lūšu novērojumiem ne tikai mežā, auto tuvumā, kad tie nebaidās no cilvēka, bet arī ciematu un pat pilsētu tuvumā.

Pagājušā gadā jau ziņojām par to, ka Valkā no sētas lūsis bija pasācis zagt mājas mīluļus – pudeļpīles. Pirms tam netālu no Saulkrastiem lūsis no sētas zaga vistas, un bija pazuduši arī kaķi. Ko darīt?

Izmantojot lietotni Mednis, ir jāziņo par lūšu tiešajiem novērojumiem un to klātbūtnes pazīmēm, kā arī obligāti jāziņo par lūšu un citu lielo plēsēju nodarītajiem postījumiem mājdzīvniekiem vai lopiem.

Intervijas laikā, izmantojot lietotni Mednis, tika noziņots par lūša veiktajiem uzbrukumiem un nodarīto postu. Tāpat par postījumiem var ziņot Valsts meža dienestam un Dabas aizsardzības pārvaldei.

