Žurnāla "Medības" abonentu loterija ar medību ieroča izlozi jau kļuvusi par labu tradīciju, kas ik gadu apliecina veiksmīgu un ilgtspējīgu sadarbību ar nozares uzņēmumiem.
Ilggadējā partnerība ar SIA Ieroči ir veidojusies uz kopīgām vērtībām – atbildīgu ieroču apriti, kvalitatīva aprīkojuma nozīmi medībās un vēlmi sniegt reālu pievienoto vērtību žurnāla lasītājiem. Šī sadarbība nav tikai balvas nodrošināšana, bet arī uzticības apliecinājums mednieku kopienai, kur ierocis tiek uztverts nevis kā priekšmets, bet kā instruments, kas prasa zināšanas, pieredzi un atbildību.
Šī gada abonēšanas kampaņa šogad noslēgusies ar īpaši patīkamu notikumu – izlozē noskaidrots galvenās balvas ieguvējs. Medību karabīni laimējis
Jānis Kalniņš no Cēsu puses. Jānis ir bijis žurnāla Medības abonents kopš tā pirmā numura, par karabīnes laimēšanu bijis ārkārtīgi priecīgs. Loterijā piedalījās visi, kas abonēja žurnālu Medības 2026. gadam drukāto versiju, un interese par iespēju laimēt medību karabīni bija liela. Abonements šajā gadījumā nozīmēja ne tikai regulāru žurnāla saņemšanu, bet arī iespēju iegūt kvalitatīvu, mūsdienīgu ieroci, kas piemērots Latvijas medību apstākļiem.
Redakcija ar laimētāju sazinājās personīgi, un balva tiks nodota saskaņā ar spēkā esošo ieroču aprites kārtību.
Kāpēc tieši šāda balva?
SIA Ieroči jau vairākus gadus ir viens no žurnāla Medības sadarbības partneriem, un arī šoreiz balva nav izvēlēta nejauši. Kā iepriekš skaidrojuši uzņēmuma pārstāvji, Latvijas medniekam nepieciešams ierocis, kas ir uzticams, precīzs, piemērots dažādiem laikapstākļiem un vienlaikus – mūsdienīgs un drošs lietošanā. Tieši šādam profilam atbilst loterijas galvenā balva – CZ 600 Ergo karabīne kalibrā .308 Winchester.
CZ 600 Ergo – moderna klasiskā karabīne
Ražotājs Česká zbrojovka ar 600. sēriju ir izveidojis jaunu aizslēga karabīņu platformu, kas apvieno klasisku mehānisko uzticamību ar mūsdienīgu konstrukciju. Modelis CZ 600 Ergo ir veidots kā universāls medību ierocis, kas piemērots gan gaides, gan dzinējmedībām, gan medībām kalnainākā vai mitrākā apvidū. Ieroča sintētiskā laide ir ergonomiski veidota, ar regulējamu vaigu balstu, kas ļauj pielāgot ieroci šāvējam un optikai. Materiāls ir izturīgs pret mitrumu, temperatūras svārstībām un mehānisku nodilumu, kas Latvijas apstākļos nav mazsvarīgi – lietus, slapjš sniegs un dubļi ir ikdiena.
CZ 600. sērijas aizslēga mehānisms ir veidots ar domu par drošu darbību un labu slēguma stingrību, kas tieši ietekmē precizitāti. Ražotājs testē katru ieroci rūpnīcā un ar kvalitatīvu munīciju garantē precizitāti, kas nepārsniedz vienu MOA (apmēram 3 cm uz 100 metriem). Medniekam tas nozīmē drošu trāpījumu situācijā, kad kļūdas cena var būt ievainots dzīvnieks.
Kalibrs .308 Winchester ir viens no visizplatītākajiem medību kalibriem Eiropā – ar plašu munīcijas izvēli, piemērots gan vidējiem, gan lielajiem pārnadžiem. Tas apvieno pietiekamu jaudu ar samērīgu atsitienu un labu precizitāti. Beigu beigās šis ir ne tikai ierocis, bet arī vēstījums.
Žurnāla Medības loterijas mērķis nav tikai balvas izloze. Tā apliecina, ka mednieku medijs un nozares uzņēmumi var sadarboties, lai veicinātu kvalitatīvu informāciju medniekiem, atbal-stītu atbildīgu ieroču lietošanu un stiprinātu mednieku kopienu kopumā. Šāda balva nav tikai priekšmets – tā simbolizē uzticēšanos, ka ierocis nonāk rokās cilvēkam, kurš ir izgājis likumā noteikto ceļu un lietos to atbildīgi.
Medniekam Jānim Kalniņamnovēlam drošas, veiksmīgas un atbildīgas medības ar laimēto karabīni – lai tā kalpo ilgi un uzticami!
Žurnāla Medības redakcija pateicas visiem lasītājiem, kas abonēja žurnālu 2026. gadam, kā arī īpaši – SIAIeroči par balvu un ilggadējo atbalstu.
