Pandēmijas laikā, kad ielas bija tukšas, savvaļas dzīvnieki – tostarp arī žurkas – atguva savu vietu pilsētās, atgādinot par savu kluso, bet pastāvīgo klātbūtni.

2021. gadā Losandželosā, ASV, tika fiksēts leptospirozes uzliesmojums suņiem, kas lika vietējai sabiedrības veselības sistēmai celt trauksmi. Slimība tika diagnosticēta vismaz 200 suņiem – ļoti augsts skaits pilsētai ar mērenu klimatu. Lai arī šis gadījums bija skaļš, tas nebūt nav vienīgais.

Pieaugot grauzēju populācijām lielajās pilsētās, pieaug arī ar tām saistītie riski, tostarp leptospirozes izplatība. Pasaulē tiek lēsts, ka aptuveni 30% pilsētās mītošo žurku (Rattus norvegicus) var būt inficētas ar Leptospira spp. baktēriju, bet dažās vietās šis rādītājs sasniedz pat 80%.

Tropu reģionos, kur bieži mijas karstums un stipras lietusgāzes, saslimstība ar leptospirozi pieaug īpaši strauji, jo šādi apstākļi ir ideāli baktēriju izplatībai.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē