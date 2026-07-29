Burkāni ir ļoti pateicīgi iesācējiem fermentēšanā. Tie gandrīz visu gadu pieejami labā kvalitātē. 

Ar tiem var daudz eksperimentēt – gan sagriežot tos dažādi (stobriņos, ripiņās, ar žuljēna nazi vai rīvi plānās strīpiņās vai ar mizojamo nazi sloksnītēs), kā arī pievienojot dažādas garšvielas – gan ar ķiploku un ingveru, gan koriandra sēklām un sinepju sēklām, gan ķiploku un lupstāja lapiņu vai pavisam vienkārši – ar sīpolu un lauru lapu vai puravu un selerijas gabaliņu. Ar burkāniem ir grūti nošaut greizi – ja nu vienīgi pārāk ilgi fermentējot. 

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