Šī nedēļas nogale jau ierasti bagāta ar dažādiem notikumiem, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
13.–19. jūlijā Rēzeknes novadā visas nedēļas garumā Rēzeknes novada dienas 2026. Dažādās novada vietās notiks kultūras, sporta, izziņas un kopienu aktivitātes, savukārt svētku kulminācija gaidāma 18. jūlijā Lendžos. Programma: www.rezeknesnovads.lv.
15. jūlijā 18–22 vēlais vakars Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā. Ieejas maksa 5–7 EUR.
16. jūlijā 12:00 Ventspilī, Livonijas ordeņa pilī, vēsturiskā mūzikas instrumenta leijerkastes koncerts pagalmā. Ieeja atbilstoši muzeja biļešu cenrādim.
16. jūlijā 17:00 Vecrīgā, Mazās ģildes dārzā Amatu ielā 3/5 džeza vakars. Ieeja bez maksas.
17. jūlijā 15:00 Jēkabpilī, Strūves parkā, norisināsies zinātnes pikniks, veltīts Strūves ģeodēziskā loka punkta Jacobstadt uzmērīšanas 200. gadadienai. Ieeja bez maksas.
17.–18. jūlijā Cēsu pilsētas svētki Cēsis 820.
17.–18. jūlijā Līvānos pilsētas simtgades svētki Līvāni svin 100.
17.–18. jūlijā Balvos norisināsies Balvu novada svētki.
17.–19. jūlijā Limbažu novadāMājas kafejnīcu dienas. Sīkāka informācija: www.majaskafejnicas.lv.
18. jūlijā Krāslavas pilsētas svētki 2026.
18. jūlijā Ilūkstē norisināsies X Sēlijas tautas mākslas svētki Sēlija rotā.
18. jūlijā 13:00 Remtes pilī Saldus novadā notiks Rožu svētki. Ieeja bez maksas.
18. jūlijā 16:00 Ventspils novada Tārgales pagastā akustiskais koncerts pie Ovīšu bākas. Uzstāsies Igo, Anete un Ēriks Loks. Ieeja bez maksas.
18.–19. jūlijā Gulbenes un Saldus novadā Mājas kafejnīcu dienas . Sīkāk: www.majaskafejnicas.lv.18–19. jūlijā Mērsragā tiks atzīmēti Jūras svētki Mērsragā 2026. 19. jūlijā Straupes zirgu pastā gaidāmi Latvijas vīndaru svētki
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