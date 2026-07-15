Vai varat ieteikt kādu dabas taku, kas būtu pieejama un izbraucama cilvēkam ratiņkrēslā? Šur tur nācies atdurties pret nepārvaramiem pakāpieniem un citiem šķēršļiem. Jautā Ivars S.

Lietuvu, Latviju un Igauniju aptverošie Mežtakas un Jūrtakas dabā marķētie maršruti jau kļuvuši populāri un atpazīstami aktīvā, dabas un kultūrvēstures tūrisma mīļotāju aprindās. 

Šā projekta iniciatori un īstenotāji, to skaitā lauku tūrisma asociācija Lauku ceļotājs, pateicoties Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmas projekta Mežtakas un Jūrtakas pārgājienu taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām finansējumam, parūpējušies, lai tiktu iegādāti tehniski līdzekļi atsevišķu taku posmu pieejamībai cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslos.

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