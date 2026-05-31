Šī diena paredzēta, lai pievērstu indivīdu un sabiedrības uzmanību smēķēšanas kaitīgumam un mazinātu smēķējošo cilvēku skaitu.
Pasaules Veselības organizācija paziņojusi, ka 2026. gada Pasaules diena bez tabakas tēma būs Atmaskot pievilcību – cīnīties pret nikotīna un tabakas atkarību, pievēršot uzmanību tam, kā tabakas un nikotīna nozare ar jauniem produktiem – elektroniskajām cigaretēm, nikotīna maisiņiem un citām ierīcēm – cenšas piesaistīt bērnus un jauniešus.
Šīs agresīvās mārketinga stratēģijas apdraud līdzšinējos panākumus smēķēšanas ierobežošanā.
Jaunākie dati rāda, ka pasaulē vismaz 40 miljoni bērnu vecumā no 13 līdz 15 gadiem lieto kādu tabakas produktu, bet vismaz 15 miljoni pusaudžu jau lieto elektroniskās cigaretes.
Aptauja
Kas visvairāk motivētu nodot izlietoto pārtikas un dārza tehnikas eļļu videi draudzīgā veidā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem