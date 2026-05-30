Kā pareizi sagatavot un glabāt ādas apavus nākamajai sezonai? Jautā Lāsma B.
Pirms apavu novietošanas vasaras glabāšanai tie rūpīgi jānotīra, stāsta SIA Kristāla kurpīte pārstāve Ilze Liepiņlauska. Vispirms veic mitro sakopšanu ar apavu šampūnu vai ziepjūdeni, lai pilnībā noņemtu netīrumus un uzkrātos sāļus.
Pēc tam apavus kārtīgi izžāvē istabas temperatūrā, izvairoties no sildelementu tuvuma, kas varētu bojāt ādu.
Kad apavi pilnībā sausi, tos apstrādā ar vasku vai kādu ādas kopšanas līdzekli, lai saglabātu ādas elastību un aizsardzību. Tad tos novieto uzglabāšanai, vēlams elpojošā iepakojumā, līdz nākamajai sezonai.
