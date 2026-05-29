Pavasarīgs ēdiens, kur salds, skābs un sāļš ir balansā.
Pavasara salātiem jābūt vieglam ēdienam, tāpēc mērcei jāpapildina to garša, nevis tā jānomāc. Vispiemērotākās ir klasiskās vinegreta, citrusaugļu bāzes vai vieglas jogurta mērces, norāda šefpavārs Artūrs Orenīts, kas pazīstams arī kā šefpavārs Arturo (Chef Arturo) no www.meistarklase.com, kas patlaban strādā pie jauna koncepta, lai atvērtu virtuves studiju Meistarklase.
Sastāvdaļas
- 2 saujas svaigu zaļo salātu (rukola, spināti, lapu salāti)
- 6–8 zaļie sparģeļi (viegli apcepti vai blanšēti)
- 5–6 svaigas zemenes
- aptuveni 100 g mīkstā siera (piemēram, kazas siers vai burrata)
- sauja grauzdētu valriekstu vai mandeļu
Mērcei:
- 1 daļa citrona sulas
- 2 daļas olīveļļas
- 1 tējkarote medus
- 1 tējkarote Dižonas sinepju
- šķipsna sāls, pipari
- nedaudz citrona miziņas
Pagatavošana
Sparģeļus nomizo un noblanšē, lai ir viegli kraukšķīgi. Zaļos salātus sagriež un liek bļodā. Pagatavo salātu aizdaru. Pirms pasniegšanas pievieno mērci, zemenes, sieru un riekstus.
