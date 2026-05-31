Rabarberu vēsture aizsākusies Āzijā pirms vairākiem tūkstošiem gadu.
Sākotnēji rabarberus Ķīnā un Tibetā izmantoja nevis pārtikā, bet ārstniecībā – īpaši saknes, kurām piedēvēja gremošanu veicinošas un ārstnieciskas īpašības.
Eiropā rabarberi nonāca pa Zīda ceļu viduslaikos un ilgu laiku tika uzskatīti par vērtīgu ārstniecības augu.
Tikai 18.–19. gadsimtā, kad Eiropā kļuva pieejamāks cukurs, cilvēki sāka plašāk izmantot rabarberu skābenos kātus pārtikā – desertos, kompotos, ievārījumos un pīrāgos.
Īpaši populāri rabarberi kļuva Anglijā un Ziemeļeiropā. Latvijā tie jau izsenis audzēti piemājas dārzos kā viens no agrākajiem pavasara lakstaugiem, jo ražu iespējams iegūt jau maijā, kad citu vietējo dārza velšu vēl ir maz.
