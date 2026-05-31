Rabarberu vēsture aizsākusies Āzijā pirms vairākiem tūk­stošiem gadu.

Reklāma

Sākotnēji rabarberus Ķīnā un Tibetā izman­toja nevis pārtikā, bet ārstniecībā – īpaši saknes, kurām piedēvēja gremošanu veicinošas un ārstnieciskas īpašības. 

Ei­ropā rabarberi nonāca pa Zīda ceļu viduslaikos un ilgu laiku tika uzskatīti par vērtīgu ārstniecības augu.

Tikai 18.–19. gadsimtā, kad Eiropā kļuva pieejamāks cukurs, cilvēki sāka plašāk izmantot rabarberu skābenos kātus pārti­kā – desertos, kompotos, ievārījumos un pīrāgos. 

Īpaši popu­lāri rabarberi kļuva Anglijā un Ziemeļeiropā. Latvijā tie jau iz­senis audzēti piemājas dārzos kā viens no agrākajiem pava­sara lakstaugiem, jo ražu iespējams iegūt jau maijā, kad citu vietējo dārza velšu vēl ir maz.

Tautas medicīnā svaigus rabarberus izmanto kā organismu spēcinošu, temperatūru pazeminošu, asinsradi veicinošu, apetīti uzlabojošu, sliktu dūšu novērsošu līdzekli,
Tautas medicīnā svaigus rabarberus izmanto kā organismu spēcinošu, temperatūru pazeminošu, asinsradi veicinošu, apetīti uzlabojošu, sliktu dūšu novērsošu līdzekli,
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.

Ko tu saņemsi:

🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem

 