Dažādi brīvdabas pasākumi aizvien uzņem apgriezienus, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
No 29. līdz 31. maijam gaidāmi Jelgavas pilsētas svētki, kuru šīgada moto ir Jelgava vieno – balsis, soļus, cilvēkus. Paredzēts svētku gājiens Ieskandini Jelgavu, koru sadziedāšanās, deju koncerti, jauniešu zona ar DJ un street food, retro auto salidojums, bērnu kolektīvu koncerti, hokeja skatīšanās uz lielā ekrāna, 3x3 basketbols un ielu vingrošanas paraugdemonstrējumi.
29. un 30. maijā notiks Ķeguma pilsētas svētki Vēja raksti Ķegumā.
29. maijā plkst. 20, atzīmējot Ķeguma tautas nama 75 gadu jubileju, Ķeguma iedzīvotāji un tautas nama amatierkolektīvi aicina uz īpašu notikumu – dziesmuspēles Tobāgo! pirmizrādi, bet 30. maijā daudzveidīga svētku programma visas dienas garumā – amatnieku un mājražotāju tirgus, sporta aktivitātes, radošās darbnīcas, izklaide un dažādi pārsteigumi visām paaudzēm.
29. un 30. maijā Rojas svētki ar devīzi Visi ceļi ved uz Roju. Paredzēta daudzveidīga kultūras programma visām paaudzēm un gaumēm. Varēs piedalīties svētku gājienā, ielūkoties vēstures lapās, doties pretī zvaigznēm un atklāt jaunus talantus, kā arī sportot, makšķerēt un kopā droši iesoļot vasarā.
28. maijā plkst. 17–19 Rīgas Jauno tehniķu centra stadionā Bauskas ielā 88 Piekalnītes svētki 2026. Ikviens varēs piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, izbraukt ar velokartiem, izmēģināt veiklību, makšķerējot priekšmetus no baseina, pūst un ķert lielos ziepju burbuļus, spēlēt lielās āra spēles, tikt pie sava īpašā tetovējuma un vienkārši lieliski pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem.
29. maijā plkst. 19 Jaunpils parka estrādē Jaunpils pils kultūras centra pašdarbnieku noslēguma koncerts Dāmas uz koferiem. Uz skatuves satiksies Jaunpils talantīgie kolektīvi – koris, tautu deju kolektīvi, līnijdejas, bērnu un jauniešu ansambļi. Ieeja bez maksas.
30. maijā no plkst. 16 Dignājas brīvdabas estrādē Daugavas svētki Daugava mūs vieno. Būs vakara tirgus ar mājražotājiem, amatniekiem, dažādas aktivitātes visai ģimenei, zirgu izjādes, sporta aktivitātes un seno automašīnu izstāde.
30. maijā Jūrmalā visas dienas garumā norisināsies Jūrmalas kūrorta svētki.
