Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Ziedu dienā (1.06.) stāda brokoļus un ziedkāpostus. Sēj puķes un nektāraugus. Mēslo ziemcietes, pavasara un vasaras sīpolpuķes.
- Augļu dienās (2., 3., 4.06.) stāda tomātus, ķirbjus, gurķus, papriku. Sēj zirņus, pupas un pupiņas. Novāc rabarberu kātus pārstrādei.
- Sakņu dienās (5., 6.06.) sēj burkānus, bietes, kāļus, rāceņus, turnepšus. Vēl var paspēt iestādīt arī kartupeļus un cerēt uz pieklājīgu ražu.
- Ziedu dienā (7.06.) ravē. Vāc sezonas ārstniecības augus. Apgriež agri ziedošos košumkrūmus.
Pārdomas
Lai nu kā, bet, ja tā padomā, tad kukaiņi ir ļoti interesanta un arī savdabīgi gudra dzīvības forma, kas spēj piemēroties dzīvei dažādos apstākļos. Savā dzīves ciklā tie iziet dažādas attīstības stadijas, ko labi raksturo vecumveca mīkla: “Kas četras reizes dzimst, bet tikai vienu reizi mirst?” Pareizā atbild – tauriņš. Viss sākas ar oliņu, no kuras izšķiļas kāpurs, kurš ēd un aug, vairākkārt mainot ādu, izaudzis tas iekūņojas, kūniņā pārveidojas par pieaugušu kukaini un piedzimst jau kā skaists tauriņš. Līdzīgi notiek arī ar citiem kukaiņiem.
Viss gan nav tik vienveidīgi, jo kukaiņu sugu ir daudz. Sīkāk iedziļinoties dažādu kukaiņu sugu privātajā dzīvē, izšķir atšķirīgus metamorfozes veidus. Kāpuri augot maina ādu un pēc katras ādas nomaiņas pārveidojas. Entomoloģijā izšķir divus attīstības veidus ar nepilnīgu pārvēršanos un pilnīgu pārvēršanos. Kāpēc to vajadzētu zināt? No vienas puses vienkārši interesanti, no otras puses – tas palīdz atrast labāko ierobežošanas veidu.
Jūnijs
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu