Neizplati viltus ziņas! Pirms raksti, pārbaudi, vai tā tiešām ir!

Pēc tam kad pērnā gada nogalē un šī gada sākumā tika reģistrēti vairāki uzbrukumi medību suņiem, žurnāls Medības sociālajā tīklā Whatsapp izveidoja grupu Suņu drošībai – vilku novērojumi Latvijā. Šī grupa ir izveidota, lai savlaicīgi apmainītos ar informāciju par vilku novērojumiem, īpaši domājot par medību suņu un citu suņu drošību.
14. janvārī grupā parādījās vairāki ieraksti un fotogrāfija par to, ka Aizkraukles novada Skrīveru pagastā vilki divās atsevišķās saimniecībās kopā esot noplēsuši četrus suņus. Ziņas rakstītājs prātoja, ka neko jau nevarot izdarīt, jo Latvijā visas šai sezonai atvēlētās vilku nomedīšanas atļaujas jau esot iztērētas.
Es pats esmu skrīverietis. Šeit dzīvo mani labi paziņas mednieki, kuriem arī ir medību suņi. Četri suņi divās saimniecībās vienā naktī ir vairāk nekā ļoti daudz.
Vēlējos saprast, kas īsti noticis. Ziņas autors gan spēja norādīt tikai vienu māju, kurā esot noplēsts suns, un vēl vienu, kurā vilki esot redzēti. Pirms doties ceļā, sazinājos ar vietējiem medniekiem. Īpaši tiem, kuri paši dzīvo notikuma vietai vistuvāk un tur arī medī.
Mednieki atklāja, ka vilku pēdas tajā apkaimē nav redzētas jau sen.
Mežā gan esot svaigas lūša pēdas, un medību laikā redzēts arī pats dzīvnieks – liela auguma lūsis. Tāpat vairākkārt redzēti klaiņojoši suņi.
Mājās, kurās tika nokosts suns, nevienu sastapt neizdevās. Vien no šķūnīša uz mani neuzticīgi raudzījās kāda suņa acu pāris. Mājas sargs tomēr pagalmā neiznāca, vien pavadīja mani ar skatienu. Tāpat manu apciemojumu fiksēja video novērošanas kamera.
Iegriezos pie kāda sava paziņas turpat kaimiņu mājās. Vīrietis par vilku uzbrukumiem neko nebija dzirdējis. Strādājot mežā, vilkus arī neesot sastapis, taču klaiņojošus suņus gan vairākas reizes esot raidījis projām, lai nepaliktu bez līdzi paņemtajām pusdienām.
Viņš labprāt iedeva kaimiņu mājas saimnieka tālruņa numuru.
Telefona sarunā uzzināju, ka suns patiešām esot nokosts, taču to, visticamāk, izdarījis nevis vilks, bet klaiņojošs suns. Viņš brīnījās, kā suņa bilde nonākusi konkrētajā Whatsapp grupā. Pats to neesot izvietojis, tikai aizsūtījis kādam savam paziņam…