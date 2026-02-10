Aizvadītā gada nogale un 2026. gada sākums daudziem medniekiem paliks atmiņā kā laiks, kad vilku zobos guva ievainojumus un pat gāja bojā medību suņi. Lielākā daļa mednieku ir pārliecināti, ka steidzami nepieciešams risinājums, kas ļautu samazināt vilku skaitu līdz līmenim, kad tie vairs neapdraudētu ne tikai medību suņus, bet arī suņus lauku sētās, kā arī citus lauksaimniecības dzīvniekus. Kā situāciju vērtē mednieku organizāciju vadītāji?

Haralds Barviks, Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs:

“Medību suns nav vienkārši suns. Tas ir ne tikai palīgs medībās, bet arī ģimenes loceklis, kurā ir ieguldīts ļoti liels darbs, un es pat nerunāšu par līdzekļiem, kas arī ir ļoti lieli. Es runāju tieši par emocionālo pusi.

Mani pārsteidz sabiedrības attieksme pret šiem notikumiem. Iet bojā suņi, kas ir ļoti mīļi viņu ģimenēs, ļoti mīļi bērniem, kuri šajās ģimenēs aug. Un liela daļa sabiedrības uz to nereaģē nekādā veidā: lai jau tie vilki ēd tos medību suņus.

Negribu izteikties skarbi, taču šie cilvēki, šie vienaldzīgie cilvēki vai tie, kuri pat priecājas par medību suņu saplosīšanu, paši var nonākt cietēju lomā, ja viņi, protams, ir suņu īpašnieki. Patiesi suņu īpašnieki mani sapratīs.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē