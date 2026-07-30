Šī nedēļa īpaši bagāta ar dažādiem pasākumiem saistībā ar pilsētu un pagastu svētkiem, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
Līdz 2. augustam Limbažos pasākumi Limbažiem 800+3 svētku ietvaros.
30. jūlijā 19:00 Skrīveru katoļu baznīcā ērģelnieces Rudītes Līvmanes koncerts. Programmā E. Grīga, T. Dibuā, L. Dž. Lefērba eli, J. S. Baha, M. Šica, P. Čaikovska un citu komponistu skaņdarbi. Ieeja bez maksas.
31. jūlijā 17:00 Mazzalves saieta nama Spoguļu zālē tikšanās ar rakstnieci Sanitu Strautnieci.
31. jūlijā 18:00 Tirzas baznīcas 200 gadu jubilejas pasākums ar Gulbenes novada kultūras centra pūtēju orķestra un Emīla Dārziņa mūzikas skolas absolventes Annas Tīnas Avišānes (arfa) piedalīšanos.
31. jūlijā Viesītē19:00 Āžu miesta rezidences pagalmā Šoferīšu balle. Ieeja bez maksas.
31. jūlijā un 1. augustā Talsu pilsētas svētki – divu dienu svētku programma ar koncertiem, aktivitātēm un citiem pasākumiem.
1. augustā Sesavas pagasta svētki.
1. augustā Kalnciema pagasta svētki.
1. augustā Rīgā no 10:00 Kalnciema kvartāla tirgus.
1. augustā Liepājā no 10–17 stāvlaukumā pie koncertzāles "Lielais dzintars" gadatirgus Amatu un garšu ceļš.
1. augustā no 11:00 Lēdmanes pagasta svētku diena Dedzi, gaiši uguntiņa.
1. augustā no 15:00 Zaubē Amatas apvienības svētki Zaubei 100.
1. augustā 21:00 Madlienā kapusvētku zaļumballe ar grupu Morys olūts no Latgales. Ieeja 7 eiro.
1. augustā 22:00 Rūjienā, Pitagora pagalmā, Rūjienas TV arhīva videomateriāls par notikumiem Rūjienā, spēlfilma Tīklā. TTT leģendas dzimšana, sarunaar režisoru Ivaru Zviedri un vietējās kopienas pārstāvi.
1.–2. augustā Mazirbē Lībiešu svētki.
2. augustā 11–13 pie Ķeipenes tautas nama Vēlās brokastis gleznu izstādē. Tikšanās ar Ķeipenes vasaras plenēra dalībniekiem un plenēra darbu izstāde. Iespēja iegādāties autoru darbus.
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