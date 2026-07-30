Dzīvžogi var būt gan cirpti, gan necirpti. Katram no to veidiem ir arī savas kopšanas un veidošanas prasības un arī darbarīki, ar ko paveikt nepieciešamos darbus. Cirptais dzīvžogs izskatās ļoti labi, un uz tā fona labi izceļas citi dārza augi. Taču tas prasa regulāras pūles no to kopējiem. Grūto dzīvžoga veidošanas darbu ievērojami atvieglos kvalitatīvi instrumenti. Ar akumulatoru, elektrību vai iekšdedzes dzinēju Konsultē SIA "Ginalas Latvija" servisa meistars Jonass Golubovs. 

Gādājot aprīkojumu dzīvžoga veidošanai, vispirms jāizvērtē darbu apjoms. Lielāku popularitāti guvuši akumulatora dārza instrumenti, kamēr iekšdedzes dzinēja ierīces pārsvarā izvēlas profesionāļi. Vismazākais pieprasījums ir pēc elektriskajiem dārza instrumentiem, jo tieši dzīvžoga šķēru lietošanā vads visbiežāk tiek sabojāts. Akumulatora instrumentu veiktspēja līdzinās benzīna dzinēja agregātiem, turklāt arī cena ir konkurētspējīga.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē