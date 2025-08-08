Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā sadarbībā ar Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu veikta jau puse no 200 ieplānotajiem ģenētiskajiem testiem krūts vēža pacientēm.
"Pašlaik mūsu pilotprojekts ir aktīvas realizācijas fāzē un kalpos kā pirmais un būtiskākais solis, lai izpētītu ģenētisko testu potenciālos ieguvumus krūts vēža ārstēšanas izvēlē Latvijas pacientiem. Ja, balstoties uz projekta rezultātiem, tiks pieņemts lēmums par šīs metodes ieviešanu valsts līmenī, tā ļaus ne tikai paaugstināt ārstēšanas efektivitāti, bet arī samazināt nevajadzīgas ķīmijterapijas izmantošanu, kura, kā zināms, var izraisīt smagas blakusparādības," skaidro slimnīcas Latvijas Vēža centra direktore asociētā profesore Alinta Hegmane.
Šobrīd 97 ārstu konsīlija rūpīgi atlasītu pacientu audzēja paraugi jau nosūtīti ģenētisko analīžu veikšanai. Šādas analīzes ļauj atlasīt pacientes, kurām ir zinātniski pierādīts ieguvums no ķīmijterapijas, vienlaikus ļaujot vismaz 70% pacientu izvairīties no liekas toksiskas terapijas, kas samazina pacientu dzīves kvalitāti, bet palielina ilgstošu darba nespēju un invaliditāti. Pilotprojekts "Jaunu molekulāri ģenētisko diagnostikas metožu ieviešana personalizētai krūts vēža pacientu ārstēšanai Latvijā" norisināsies līdz 2026. gada 31. martam, un šajā laikā plānots veikt vismaz 103 testus.
Līdz šim iegūtie testēšanas rezultāti apliecina šīs metodes izmantošanas lietderību: ķīmijterapija nepieciešama tikai 19 no 90 pacientēm jeb 21% gadījumu, bet pārējām pacientēm ar agrīnu augsta riska krūts vēzi tā nav nepieciešama.
Balstoties uz projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem, būtu iespējams virzīt šo analīžu bezmaksas nodrošināšanu arī mūsu valsts pacientiem.
Pēc provizoriskām aplēsēm, tas valsts budžetam aiztaupītu vairāk nekā 680 000 eiro, jo nav jāveic nevajadzīgs ķīmijterapijas kurss, nav nepieciešama atbalsta terapija ķīmijterapijas laikā un tās radīto komplikāciju (febrila neitropēnija) ārstēšana. Pilotprojekta noslēgumā tiks veikts ekonomisko priekšrocību izvērtējums un analīze, kas kalpos par pamatu šīs metodes ieviešanai valsts apmaksāto pakalpojumu grozā. Ģenētiskā testēšana tiek apmaksāta daudzās valstīs gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā, arī Igaunijā, bet Lietuvā notiek testa ieviešanas process.
Sākts arī dzīves kvalitātes novērtējums krūts vēža pacientēm, kas ļaus izvērtēt ne tikai ārstēšanas efektivitāti, bet arī pacientu pašsajūtu un funkcionēšanas spējas pēc terapijas.
