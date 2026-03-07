Kurzemnieks, forelētājs ar desmit gadu stāžu, copes entuziasts un "Salmo" pārstāvis Arturs Zabors pēc tam, kad viņam pieķērās teju sešpadsmit kilogramus smaga karpa, otrajā dienā ar visu ķermeni juta zivs pretošanās, kas ilga stundu un desmit minūtes, sekas. Karpu makšķerēšana un metodfīderis tagad būs copes veidi, kuriem viņš nolēmis pievērsties intensīvāk, jo tādā veidā iespējams apvienot gan iespēju tikt pie liela loma, gan atpūtu pie ūdens kopā ar ģimeni.
Tu kā cilvēks, kurš ne tikai strādā ar makšķerēšanu saistītā jomā, bet arī aktīvi popularizē šo vienu no skaistākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem, piekrīti, ka dzīve bez makšķerēšanas būtu daudz skumjāka un nepilnīgāka?
Es tev pilnīgi piekrītu – par 110%. Man ir palaimējies, ka tētis makšķerēja un arī mani pievērsa šim hobijam. Tas ir man palīdzējis pārvarēt ne vienu vien grūtu dzīves brīdi. Forši, ja cilvēkam vispār ir kāds hobijs. Jo viena no mūsdienu problēmām ir tāda, ka jauniešiem pašos pirmsākumos nekas netiek ielikts, tikai iedots tas skārienjutīgais. Lai gan apzinos, ka makšķerēšana var būt arī samērā dārgs hobijs, esmu pārliecināts, ka tas ir pasaulē labākais vaļasprieks. Tu esi dabā, vari sagādāt sev ēdamo, makšķerēšanā ir azarts, adrenalīns, tu attīsties kā personība. Un tas viss mani ir novedis pie secinājuma, ka tagad ir tāds kā pienākums šim hobijam pievērst arī citus.
Kādi ir tavi novērojumi par cilvēkiem, kuri pievēršas makšķerēšanai?