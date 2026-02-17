Kad Latvijā sākās diskusijas par lūšu medību aizliegumu, sabiedriskajā telpā īpaši skaļi izskanēja apgalvojumi, ka nedrīkst medīt īpaši aizsargājamu sugu, jo tā neizbēgami izzudīs.

Šādi argumenti tika izmantoti, neraugoties uz to, ka tieši šajā periodā lūšu populācija Latvijā bija sasniegusi vienu no labākajiem stāvokļiem pēdējo simt gadu laikā. Tomēr līdz pat šodienai daļā sabiedrības saglabājas priekšstats, ka medības ir galvenais apdraudējums savvaļas dzīvniekiem.

Šāda pieeja ignorē būtisku faktu – Eiropas cilvēka pārveidotajā vidē dabiskie regulācijas mehānismi vairs nedarbojas pilnvērtīgi. Dzīvotņu sadrumstalotība, satiksme, mežsaimniecība un intensīva lauksaimniecība ir būtiski mainījušas ekosistēmu līdzsvaru. Šādos apstākļos tieši ilgtspējīga un zinātniski pamatota apsaimniekošana, tostarp medības, ir viens no instrumentiem, kas palīdz nodrošināt populāciju stabilitāti, mazināt konfliktus ar cilvēku un veicināt reālu līdzāspastāvēšanu – arī attiecībā uz aizsargājamām sugām.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē