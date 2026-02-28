Ļoti daudzi Latvijas mednieki var teikt, ka viņu ceļš šajā nodarbē ir sācies ar mednieku skolu Taurs, kas rūpējas par to, lai kursantu teorētisko zināšanu bāze nepaliktu bez loģiska praktiska turpinājuma, proti, šaušanas apmācības. Mednieku skolas vadītāji Kārlis un Mārtiņš Dadeiki jau daudzus gadus saimnieko šautuvē Kalnāji, kas atrodas Saulkrastu novadā – apmēram stundas brauciena attālumā no Rīgas.

Ierīkot šautuvi – tā tev nav pastaiga parkā

Interesanti, ka šautuves vēsture ir senāka nekā pati medniekskola. Proti, 2010. gadā šautuve tapa pašreizējā Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Haralda Barvika aizgādībā, taču straujākā attīstība sākās vairākus gadus vēlāk, kad tika dibināta mednieku skola Taurs. Strādājot ar topošajiem medniekiem, visai ātri kļuva skaidrs, ka teorētiskās apmācības iet roku rokā ar praksi, tādēļ bija jāmeklē vieta šaušanas treniņiem. “Es tur nekad nebiju bijis,” pirmo viesošanās reizi Saulkrastu novada šautuvē atminas Mārtiņš. “Tad ar Kārli sarunājām tur satikties un paskatīties. Kamēr teritorijā nekas aktīvi nenotika, daudzviet bija saauguši krūmi. To visu redzot, noskaņojums bija skeptisks – kurš tad gribēs tādu gabalu braukt uz šejieni?” Tobrīd iekārtota bija vien 100 metru šautuve ar augstajiem aizsargvaļņiem, taču arī tur darba netrūka – vajadzējis iedvest dzīvību skrejošā aļņa mērķim, kas, kā izrādījās, nemaz tiks skrejošs sākotnēji nebija. Tā kā nebija arī elektrības, tolaik samērā ilgu laiku ikreiz vajadzējis vadāt līdzi ģeneratoru.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē