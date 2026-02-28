Ļoti daudzi Latvijas mednieki var teikt, ka viņu ceļš šajā nodarbē ir sācies ar mednieku skolu Taurs, kas rūpējas par to, lai kursantu teorētisko zināšanu bāze nepaliktu bez loģiska praktiska turpinājuma, proti, šaušanas apmācības. Mednieku skolas vadītāji Kārlis un Mārtiņš Dadeiki jau daudzus gadus saimnieko šautuvē Kalnāji, kas atrodas Saulkrastu novadā – apmēram stundas brauciena attālumā no Rīgas.
Ierīkot šautuvi – tā tev nav pastaiga parkā
Interesanti, ka šautuves vēsture ir senāka nekā pati medniekskola. Proti, 2010. gadā šautuve tapa pašreizējā Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Haralda Barvika aizgādībā, taču straujākā attīstība sākās vairākus gadus vēlāk, kad tika dibināta mednieku skola Taurs. Strādājot ar topošajiem medniekiem, visai ātri kļuva skaidrs, ka teorētiskās apmācības iet roku rokā ar praksi, tādēļ bija jāmeklē vieta šaušanas treniņiem. “Es tur nekad nebiju bijis,” pirmo viesošanās reizi Saulkrastu novada šautuvē atminas Mārtiņš. “Tad ar Kārli sarunājām tur satikties un paskatīties. Kamēr teritorijā nekas aktīvi nenotika, daudzviet bija saauguši krūmi. To visu redzot, noskaņojums bija skeptisks – kurš tad gribēs tādu gabalu braukt uz šejieni?” Tobrīd iekārtota bija vien 100 metru šautuve ar augstajiem aizsargvaļņiem, taču arī tur darba netrūka – vajadzējis iedvest dzīvību skrejošā aļņa mērķim, kas, kā izrādījās, nemaz tiks skrejošs sākotnēji nebija. Tā kā nebija arī elektrības, tolaik samērā ilgu laiku ikreiz vajadzējis vadāt līdzi ģeneratoru.