Veikals "GPSPRO" žurnālam "Medības" piedāvāja izmēģināt vairākus jaunumus, kas izgatavoti kompānijā "PIXFRA": termālo tēmēkli CETUS PFI-C650 un multispektrālo binokli DRAKO PFI-D635-N 4K. Abas ierīces apvienojumā ļauj izbaudīt medības gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, lieliski papildinot vienai otru.

Četras iespējas vienā

Medības bez laba binokļa iedomāties ir pagrūti. Taču pat vislabākais binoklis nepalīdz, kad saule ir norietējusi un mēness vēl nav uzlēcis. Tāpat saskatīt lapsu rudenīgā pļavā vai stirnāzi  ziedošā pļavā nav tik vienkārši. Protams, ja vien nav pieejams multispektrālais binoklis, kurā apvienotas digitālās un termālās tehnoloģijas. Nu tāds ir arī PIXFRA piedāvājumā. Ierīcei ir arī lāzera tālmērs.

Multispektrālais binoklis nozīmē divu ierīču apvienojumu vienā ierīcē ar iespēju notiekošo okulāros vērot ar abām acīm.

DRAKO PFI-D635-N 4K ir jaudīga optiskā sistēma. Tā ļauj apkārtni novērot, izmantojot 640×512 pikseļu  termālo sensoru, kura termālā izšķirtspēja ir  ≤15mK. Tas nodrošina kontrastainu attēlu pat sarežģītos laika apstākļos, kad vides temperatūra ir ļoti līdzīga. Binoklim ir 35 mm lēcas.

