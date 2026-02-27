2024. gadā, kad Parīzē notika vasaras olimpiskās spēles, pēkšņi dažādos interneta un sociālajos medijos par slavenību kļuva Turcijas sportists Jusufs Dikečs (Yusuf Dikec). Šis pneimatiskās pistoles šāvējs visā pasaulē uzjautrināja cilvēkus ar savu relaksēto stāju, ģērbšanās un šaušanas stilu, kas vienlaikus ļāva izcīnīt sudraba medaļu olimpiskajās spēlēs jaukto komandu sacensībās.
Protams, aiz šī šķietami bezrūpīgā tēla slēpjas gadu gadiem ilgs treniņu process, kurā līdz izcilībai noslīpēti paši šāviena pamati, ļaujot katru kustību izpildīt precīzi pat augsta stresa apstākļos. Būtībā šis prasmju komplekts ir arī drošu un efektīvu medību pamatā, un apgūt to ļauj tieši pneimatiskais ierocis. Rīgā veikala Sia Ieroči pneimatiskajā šautuvē tiekamies ar pieredzējušo sporta šāvēju Agni Dombrovicu, lai noskaidrotu, kā šaušana ar pistoli atšķiras no šaušanas ar garstobra ieroci un kā šo disciplīnu treniņi palīdz uzlabot šāviena kvalitāti.
Kas kopīgs un kas atšķirīgs pistoles un garstobra ieroča šaušanai?
Galvenā un pati acīmredzamākā atšķirība, salīdzinot pistoļšaušanu un karabīnes šaušanu, ir tas, ka īsstobra ieroci šāvējs tur izstieptā rokā. Tātad ierocis pret ķermeni balstās tikai vienā punktā. Tas būtiski ietekmē stabilitāti, jo katra mazākā plaukstas, pirksta vai rokas muskuļa kustība ieroci izkustina. Turpretī garstobra ierocis ir stabilāk iestiprināts starp šāvēja plecu, vaigu un rokām.