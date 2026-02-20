Meža kamera nu jau vairs nav dārga lietiņa, kas ir tikai turīgajiem un izšķērdīgajiem. Aizvien vairāk mednieku pērk šīs ierīces, kas ar laiku kļūst viedākas, mazākas un pieejamākas. Lielai daļai mednieku ir ne viena vien meža kamera, un neviens no īpašniekiem nevēlas šķirties no sava ieguldījuma. Vēl jo vairāk tādēļ, ka tas vairs nav tikai medību prognožu sastādīšanas instruments, bet gan logs uz dabu. Meža kameras aizvien biežāk uzstāda uz takām, pārejām un pie pāri strautam nokritušiem kokiem. Gluži vienkārši tādēļ, ka tas ir interesanti! Kā pasargāt meža kameru no ne pārāk godprātīgo garāmgājēju savtīgā tvēriena?
Ir vairāki paņēmieni, kas ļauj nodrošināties pret zādzību.
Tehnoloģijas kā pirmais aizsardzības līmenis
Mūsdienu meža kameru lielākā priekšrocība ir tā, ka pat kameras fiziska pazušana vairs nenozīmē datu zaudēšanu. Attēli un video tiek nosūtīti uz lietotni vai saglabāti mākonī bieži vien jau uzreiz pēc uzņemšanas. Tas nozīmē, ka ne pārāk uzmanīgu laupītāju kamera arī nofotografēs. Iespējams, vairākas reizes, un tas jau ir labs pamatojums, lai rakstītu paziņojumu sociālajos tīklos no sērijas Atgrieziet kameru, citādi rīt būs iesniegums policijā.
Tomēr šī aizsardzība pilnvērtīgi darbojas tikai tur, kur ir stabils mobilais pārklājums. Meža biezokņos, purvos, dziļās gravās un nomaļās vietās signāls nereti ir vājš vai vispār nepieejams. Šādās situācijās jāpaļaujas uz citiem risinājumiem.