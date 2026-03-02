Latvijā lāču skaits pieaug pietiekami strauji, un nepilnu desmit gadu laikā mums jāmācās sadzīvot ar jaunu realitāti – mūsu mežos ir lāči, to skaits palielinās, un mums jāiemācās ar tiem sadzīvot – mierīgi. Citās Eiropas valstīs, kur lāču ir daudz un to medību praktiski nav, konfliktu ar cilvēku ir pietiekami, tajā skaitā arī uzbrukumi (arī letāli) cilvēkam. Ņemot vērā to, ka Latvijā šobrīd oficiāli ir 150 lāču, mēs vēl nevaram runāt par to medībām, bet to klātbūtne ir reāla.

Latvijā tieši kontakti ar lāci, par laimi, joprojām ir ļoti reti, arī uzbrukums ar reālu cietušo līdz šim ir bijis tikai viens. Tomēr lāču klātbūtne kļūst arvien regulārāka, un līdz ar to pieaug arī jautājumi par drošību. Tāpēc nolēmām šo tēmu aplūkot sarunas formā ar cilvēku, kurš gadiem ilgi dzīvojis un medījis reģionos, kur sastapšanās ar lielajiem plēsējiem ir ikdiena – Aļaskā. Kāds ir praktisks skatījums uz šo tēmu no pieredzējuša mednieka skatpunkta. Kas labāks – īsstobra ierocis vai piparu gāze.

Lielākā kļūda ir domāt, ka pistole ir risinājums

Redakcija: Sāksim bez aplinkiem – vai īsstobra ierocis vispār ir uzticams aizsardzībai pret lāci? Latvijas apstākļos gan pistoli var izmantot tikai pašaizsardzībai.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē