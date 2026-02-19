Ziemas apģērbs sniedz ne tikai siltumu, bet arī patīkamu sajūtu kustību brīžos, kad aktīvi meklējam plēsēju, urbjam vai mērojam tālu ceļu līdz mērķa lokācijai. Un arī pretēji – sēžot ilgstoši vienā vietā, apģērbam ir jāizdara savs darbs un brīdī, kad ķermenis kustas minimāli, jāspēj nosargāt to, ko izstarojam.

Sajūta, kura rodas aukstuma momentos, ātri “izslēdz” gan rokas, gan koncentrēšanos, cope paliek otrajā plānā, un uz nezināmu laiku diena ir sabojāta. Lai arī kostīms par siltumu rūpējas kopā ar citiem apģērba gabaliem un apaviem, nevar noliegt, ka tieši kostīms ir svarīgākā kārta, kurai tiešām der pievērst uzmanību, ja mērķis ir labsajūta uz ledus un aukstā laikā.

Vējš burtiski izpūš siltumu, mitrums no sniega un sviedriem var atdzesēt ķermeni daudz ātrāk, nekā šķiet. Tāpēc pats par sevi kostīms situāciju var glābt tikai daļēji. Svarīga ir pareizas termoveļas izvēle, pat zeķes un cepure, lai arī šķietami sīkumi, tomēr kaut kādās atsevišķās epizodēs nospēlē svarīgu lomu, radot labsajūtu vai diskomfortu. Daudz jautājumu saņemu par visiem apģērbiem, tas ir pareizi, jo, lai arī kostīms ir redzamākā daļa, tomēr kopumā tā ir sabalansēta sistēma, kura vienlaikus strādā, atvairot ārējos “draudus”, iekšējā sistēmas daļa rūpējas par pareizu sviedru novadīšanu, elpotspēju. Pārdomāta kombinācija dos gan siltumu, gan arī kustību brīvību.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē