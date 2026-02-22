Kraukšķīgas no ārpuses, sulīgas iekšpusē – moderna alternatīva klasiskajiem kāpostu tīteņiem.
Brieža gaļa ir viena no augstvērtīgākajām medījuma gaļām – liesa, aromātiska un bagāta ar olbaltumvielām. Tieši tāpēc tai nav nepieciešamas sarežģītas receptes vai smagnējas mērces. Pareizi sagatavota, tā pati par sevi kļūst par galveno garšas akcentu.
Tomēr brieža gaļai ir viena nianse – pārlieku liesa tā gatavošanas procesā var kļūt sausa. Šajā receptē šo risku apzināti novēršam ar diviem paņēmieniem: sulīgumu iegūstam, gatavojot pildījumu ar dārzeņiem un sabalansētām garšvielām, bet galvenais triks slēpjas formātā – pildījums tiek ietīts kāposta lapā un kraukšķīgi apcepts panko panējumā.
Rezultātā ir tītenis, kas atgādina klasisko komfortēdienu, bet pagatavots pannas mednieciski jaudīgā versijā.
Šī recepte radās kā vēlme klasiskajiem kāpostu tīteņiem piešķirt jaunu elpu – bez ilgstošas sautēšanas, bet ar kraukšķīgu tekstūru un izteiktu garšu.
Šī recepte ir lieliska izvēle tiem, kuri:
- nevēlas ilgi sautēt,
- meklē kraukšķīgāku tekstūru,
- vēlas medījuma gaļu pasniegt mūsdienīgā formā.
Kāpostu kabatiņas ir pierādījums tam, ka medību virtuve var būt gan tradicionāla, gan radoša vienlaikus.
Kāpēc tieši brieža maltā gaļa?
Brieža gaļa dabiski ir liesa, taču, pareizi papildināta ar dārzeņiem un garšvielām, tā kļūst īpaši sulīga un aromātiska. Šī recepte ir ideāla arī tiem, kuri līdz šim uzskatījuši, ka medījuma gaļa vienmēr ir sausa.
Kādu brieža gaļas daļu izvēlēties maltajai gaļai?
- Vislabāk maltajai gaļai der:
Pleca, kakla, lāpstiņas daļa, krūtiņa (ja pieejama), atgriezumi no šķiņķa vai pleca – tie nodrošina labu garšu un tekstūru.
- Ja gaļa ir ļoti liesa (piemēram, tīrs šķiņķis):
Ieteicams pievienot nedaudz treknāku komponenti (10–20% cūkgaļas, speķa vai 1–2 ēdamkarotes majonēzes vai krējuma), lai pildījums saglabātu sulīgumu.
- Ko labāk nemalt:
Fileju vai karbonādes gabalus – tie ir vērtīgāki steikiem vai cepešiem.
Sastāvdaļas
Pildījumam:
- Brieža maltā gaļa
- 1 sīpols (smalki sakapāts)
- 1 burkāns (sarīvēts)
- Pēc izvēles sauja puravu vai lociņu (smalki sakapāti)
- 2–3 ķiploka daiviņas (pēc gaumes)
- 1 ola
- 2–3 ēdk. skābā krējuma vai 1–2 ēdk. majonēzes (sulīgumam)
- 1–2 tējk. sāls (pēc garšas)
- melnie pipari
- kūpināta paprika / saldā paprika
- kaltēti garšaugi (timiāns, majorāns – pēc izvēles)
- Pēc izvēles 1 tējk. sinepju vai mazliet sojas mērces dziļākai garšai
Kāpostu lapām:
- 1 liels baltais kāposts
Panēšanai:
- kviešu milti
- 2–3 olas
- panko vai rīvmaize
- tomātu mērce
Cepšanai:
- augu eļļa (pietiekamā daudzumā)
Pagatavošana – soli pa solim
1. Kāpostu sagatavošana
Kāpostam uzmanīgi izgriež kacenu. Veselu kāpostu liek katlā ar vārošu, viegli sālītu ūdeni un blanšē, līdz lapas kļūst elastīgas un viegli atdalāmas. Noņem lapas pa vienai. Ja nepieciešams – kāpostu ieliec atpakaļ un atkārto, līdz lapas elastīgas. Lapas nosusina, biezākās dzīslas lapas apakšā nogriež.
2. Pildījuma gatavošana
Sīpolu un puravu smalki sakapā, burkānu sarīvē. Dārzeņus viegli apcep, līdz tie kļūst mīksti un aromātiski. Pievieno brieža maltajai gaļai, pieber garšvielas, krējumu un visu rūpīgi samaisa.
3. Kabatiņu veidošana
Uz kāposta lapas liek pildījumu, pārloka lapu uz pusēm, veidojot kabatiņu. Nav jābūt perfekti, jo panējums visu nostiprinās.
4. Panēšana
Katru kabatiņu izmērcē tomātu mērcē, apviļā miltos, tad sakultā olā un visbeidzot panko rīvmaizē. Tas nodrošina izteikti kraukšķīgu garoziņu.
5. Cepšana
Kabatiņas cep karstā eļļā, līdz tās kļūst zeltaini brūnas no visām pusēm. Pēc cepšanas liek uz papīra dvieļa, lai notecinātu lieko eļļu.
Kā pasniegt?
Kāpostu kabatiņas lieliski sader ar:
- skābo krējumu vai jogurta–ķiploku mērci,
- vārītiem kartupeļiem,
- svaigiem vai marinētiem dārzeņiem.
Tās ir gardas gan tikko ceptas, gan arī atkārtoti uzsildītas nākamajā dienā.
PRAKTISKI PADOMI
- Lai pildījums būtu vēl sulīgāks, masai var pievienot 1–2 ēdamkarotes buljona.
- Nepārcep – pietiek ar kraukšķīgu virskārtu, jo pildījums jau ir maigs.
- Panko drupačas nodrošina vieglāku un gaisīgāku tekstūru nekā parastā rīvmaize.
- Pēc cepšanas kabatiņas 5 minūtes atpūtina – sula atgriezīsies gaļā.
Labu apetīti!
