Ja mēs pēkšņi nonāktu pilnīgi ideālā pasaulē, katram medniekam noteikti blakus būtu apmācīts suns, kas spēj izsekot ievainotu medījumu. Vai varbūt viss būtu vēl vienkāršāk – neviens nekad, raidot šāvienu, nekļūdītos? Protams, realitāte ir atšķirīga.

Cilvēki mēdz kļūdīties, un ne visiem ir iespēja turēt suni, tādēļ ir ļoti noderīgi, ja ir platforma, ar kuras palīdzību var sazināties ar kādu suņa īpašnieku un lūgt palīdzību gadījumā, ja šāviens medībās izdevies neveiksmīgs. Šo funkciju jau kādu laiku veiksmīgi pilda lietotnes Whatsapp grupa Asinspēdu suņi. Janvāra sākumā čatiņā ieripoja ziņa no kāda mednieka: “Labdien! Vajadzīga palīdzība. Vakar tika raidīts šāviens uz staltbriedi. Asinis bija, bet pa nakti uzkrita centimetru biezs sniegs – pēdas redzēt var, bet asinis vairs ne. Vajadzīgs spējīgs suns! Apstākļus sarežģī tas, ka barā bija astoņi brieži un dziļš sniegs.” Kad ar cilvēka maņām vairs nav gana, jāmeklē suns. Kā veicās, meklējot ievainoto staltbriedi, pastāstīja vācu asspalvainā putnusuņa saimnieks Jānis Lauks.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē