Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā atkal bija nonācis priekšlikums medībās atļaut izmantot arī lokus. Vai medniekiem Latvijā, tāpat kā vairākās citās Eiropas valstīs, tajā skaitā Igaunijā, būs iespēja medīt ar loku, rādīs laiks. Ar šo medību veidu saistīts ļoti daudz aizspriedumu – gan par izmantotajiem lokiem, gan bultām, gan pašu medību procesu. Kā medības ar loku vērtē lielāko Latvijas mednieku organizāciju vadītāji?
Juris Buškevics, Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs:
“Mēs visi atbalstām šādu medību ideju! Un mēs visi esam mednieki neatkarīgi no tā, vai tiek medīts ar šaujamieroci vai ar loku. Šādas medības ir ļoti aizraujošas un dod daudz emociju, jo mednieks ar medījamo dzīvnieku ir daudz ciešākā kontaktā, nekā izmantojot šaujamieroci.
Es pats šo medību veidu vēl neesmu izmēģinājis, taču esmu skatījies televīzijā daudz raidījumu, kuros tas ārzemēs tiek atspoguļots.
Ja mums Latvijā izdosies panākt, ka atļauto medījamo rīku sarakstā ir arī loks, tas medniekiem, kuri izvēlēsies šo medību veidu, dos iespēju būtiski paaugstināt savu kvalifikāciju. Lai medītu ar loku, ir jāzina un jāmāk daudz vairāk. Ir perfekti jāpārzina ne tikai dzīvnieka anatomija un uzvedība, bet arī tas, kā medības konkrētajā vietā ietekmē laikapstākļi, īpaši vējš, kā jāmaskējas, lai nonāktu droša šāviena attālumā, kas loka gadījumā ir līdz 25 metriem.