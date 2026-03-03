Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.

Ko un kad drīkst medīt

LIMITĒTIE MEDĪJAMIE DZĪVNIEKI

Staltbrieži: 

  • līdz divus gadus veci staltbriežu buļļi no 15. augusta līdz 31. martam
  • teļi (vecums līdz vienam gadam) no 15. jūlija līdz 31. martam
NELIMITĒTIE MEDĪJAMIE DZĪVNIEKI
Mežacūkas – visu gadu
Lapsas – visu gadu
Vilki – no 15. jūlija līdz 31. martam jeb līdz VMD noteiktā limita izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu. LIMITS BEIDZIES!
Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim
Āpši – no 1. augusta līdz 31. martam
Meža caunas, akmens caunas, seski – no 1. oktobra līdz 31. martam
Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
LATVIJAS FAUNAI NERAKSTURĪGO VAI INVAZĪVO SUGU DZĪVNIEKI 
Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu
Zeltainie šakāļi – no 15. jūlija līdz 31. martam

Pasākumi

KadKasKurPapildu informācija
8. marts13. Latvijas ziemas kauss medību šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem – septītais posmsDobelewww.saufed.lv
14.–15. martsStarptautiskā šķirnes suņu izstādeRīgawww.dogs.lv
21.–22. martsLatvijas Kausa pirmais posms kompaksportingāGrobiņawww.sporting.lv
22. marts13. Latvijas ziemas kauss medību šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem – astotais posmsDobelewww.saufed.lv
28. martsSeminārs putnusuņu saimniekiemTiks precizētswww.latviangundogs.lv
28. martsMednieku līgas pirmais posms kompaksportingāGrobiņawww.sporting.lv

Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!

