Lai plātsmaizes mīkla izdotos nevainojami, visiem produktiem jābūt istabas temperatūrā.
Sastāvdaļas
Mīklai
- 500 g miltu
- 1 glāze piena
- 30 g svaiga rauga
- 100 g augu eļļas
- Sāls
- 1 ēdamkarote cukura
Virskārta
Kompota āboli no 3 l burkas
Pārkaisīšanai
- 2 ēdamkarotes cukura
- 1 tējkarote kanēļa
Pagatavošana
Miltus iesijā lielā bļodā un vidū veido bedrīti. Nelielā daudzumā silta piena iedrupina un izšķīdina raugu. Miltu bedrītē ieber cukuru, šķipsnu sāls, pielej pienu. Visu sajauc pašķidrā putriņā, bļodu novieto siltā vietā un atstāj, līdz parādās mazi burbulīši.
Pievieno eļļu un sajauc viendabīgu mīklu. Bļodu ar mīklu liek siltā vietā rūgt. Rūgšanas laikā mīkla 2 reizes jāatspiež. Kad mīkla pacēlusies trešo reizi, tā ir gatava cepšanai.
Kompota ābolus nolej sietā un kārtīgi notecina.
Cepamo plāti izklāj ar cepamo papīru. Mīklu liek plāts vidū, rokas ieziež ar eļļu un mīklu izlīdzina vienmērīgi pa visu plāti.
Ābolu šķēlītes kārto blīvās rindās uz mīklas. Ābolu plātsmaizi liek līdz 200 °C sakarsētā cepeškrāsnī un cep 30–40 minūtes.
Gatavo plātsmaizi izņem no cepeškrāsns, pārkaisa ar cukuru un kanēli. Kad maizīte atdzisusi, sagriež gabalos.
