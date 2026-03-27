Vai perimetra apmales kapos ir iespējams saremontēt vai salīmēt? Jautā Dace K Konsultē  SIA "Dabīgais akmens"valdes priekšsēdētājs Guntis Čačs.  

Perimetra apmaļu remonts

Atlīmējušās kapu perimetra apma­les var salīmēt ar ārdarbiem paredzētu elastīgu fl īžu līmi. Lai būtu mazāk pa­manāma, ieteicams to izvēlēties pelēkā krāsā. Vēlams salaiduma vietas veidot ar nelielu slīpumu, lai lietusūdens no šuvēm brīvi notecētu, paildzinot līmes kalpošanas laiku.Betona apmaļu remontam var izmantot arī cementa javu. Ja bojājumi lielāki, remontu labāk uzticēt meistariem, kuri par paveikto darbu sniedz garantiju.

Ja kapu kopiņa ir paugura nogāzē, perimetra un zemes aizturošo apma­ļu remontu ieteicams uzticēt profesio­nāliem betonētājiem vai akmens ap­strādes darbnīcu meistariem ar labu reputāciju. 

 

