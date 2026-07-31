Vēlos uzzināt, kurš drīkst izlemt par to, kas tiks apglabāts ģimenes kapos. Jautā Anna Rīgā. Konsultē īgas valstspilsētas pašvaldības Kapsētu pārvaldes vadītājs Gints Zēla. 

Latvijas kultūrtelpā kapiem un to kopšanai ir milzīga nozīme, un jēdziens “ģimenes kapvieta” bieži tiek uztverts kā kaut kas svēts un pašsa­protams. Tomēr, ja vienā kapvietā gadu gaitā tiek guldītas vairākas paaudzes, var izcelties negaidītas domstarpības starp radiniekiem.

Mīts par kopīgo ģimenes īpašumu

Ikdienas sarunās bieži tiek lietots apzīmējums “ģimenes kapvieta”, un tas rada maldīgu priekšstatu, ka šis zemes pleķītis kapsētā pieder visai plašajai dzimtai: brāļiem, māsām, brālēniem, tālākām tantēm un viņu pēcnācējiem. 

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