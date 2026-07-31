Kā rīkoties, ja pagalmā ilgstoši stāv nekustināta automašīna? Jautā Jevģēnija Rīgā.

Ilgstoši nekustināti transportlīdzekļi daudzdzīvokļu māju pagalmos ir bieži sastopama problēma. Tie lieki aizņem vietu un var traucēt citiem iedzīvotājiem. Lai risinātu situāciju, svarīgi saprast gan policijas iespējas, gan to, kāds ir konkrē­tā pagalma statuss. 

1. Ziņošana policijai. Diemžēl polici­jai nav resursu, lai ikdienā apsekotu visus pagalmus un fiksētu pamestās mašīnas, tāpēc iedzīvotājiem pašiem aktīvi jāzi­ņo par šādiem transportlīdzekļiem. Po­licija katru saņemto ziņojumu un gadī­jumu vērtē individuāli. Primāri jāziņo pašvaldības policijai.

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