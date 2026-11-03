Situācijā, kad valstij nepieciešamas reformas un pārmaiņas, Kaspars Gorkšs kā jauniņais valsts pārvaldē ir priekšrocība, nevis trūkums.
Saistībā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora (LDDK) un Jūrmalas Futbola skolas direktora Kaspara Gorkša izvēli valsts augstākā ierēdņa – Valsts kancelejas direktora – amatam sociālajos tīklos ir noritējušas diskusijas, kas apšaubījušas šīs izvēles pareizību. Šaubu pamatā, ja destilējam tās līdz pamattēzēm, ir divi apgalvojumi: "visi sportisti ir stulbeņi" un "stulbeņus nevajag likt augstos amatos". Pilnībā piekrītot otrajai tēzei, par pirmo tomēr gribētos pastrīdēties.