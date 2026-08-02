Kā bagātināt auzu pārslu putru, lai tā nebūtu vienveidīga? Jautā Vija A.

Putru var bagātināt ar svaigiem augļiem, ogām, riekstiem, sēklām, medu vai kanē­li. Īpaši iecienītas ir kombinācijas ar banāniem, āboliem, zemenēm vai mellenēm. Auzu putru var baudīt arī sāļā variantā, pievienojot, piemēram, avokado, olu vai sieru. Daudzveidīgās pagatavošanas iespējas padara auzu putru par piemērotu izvēli gan brokastīm, gan vieglai maltītei jebkurā dienas laikā. 

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