Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
26. maijs – Jan Metāla Žurka (Ūdens) nekādas vaļības citiem nepieļauj. Viss pēc grafika. Ja kaut kas paliks pāri, atlikumu veikli nočieps savai saimei.
27. maijs – Iņ Metāla Vērša (Zeme) enerģija un dzelzs izturība der prātīgiem darbiem, kur svarīga gan augsta precizitāte, gan veicams liels kvalitatīvu darbu apjoms.
28. maijs – Jan Ūdens Tīģeris (Koks) necieš gaidīšanu, tas saniknojas par jebkuru kavēšanos. Var nākties steigā doties ceļā, tāpēc laikus sagatavo visu līdzi ņemamo.
29. maijs – Iņ Ūdens Trusis (Koks) spiež uz emocijām. Var nākties risināt pēkšņi radušās problēmas, kas negaidīti uzkrīt pilnīgi no gaisa. Ieslēdz intuīciju, lai sagatavotos pārsteigumiem.
30. maijs – Jan Koka Pūķis (Zeme) nevar vien pabeigt darbus, jo rodas aizvien jaunas un trakas idejas. Visam nepieciešams vairāk vietas un vairāk laika, ir grūti iekļauties termiņā.
31. maijs – Iņ Koka Čūska (Uguns) noteic – ja nav, tad nav! Izlokās no vecās ādas un sāk pilnīgi jaunu un skaistu dzīvi no nulles. Lai izdodas jauns sākums!
1. jūnijs – Jan Uguns Zirgam (Uguns) tik lielas ambīcijas un ātrums, ka jāprot noturēties tam seglos, lai neapjuktu un galva nesagrieztos šajā strauji mainīgajā ritmā, kad gribas visu un uzreiz.
